Метцельдер став підозрюваним у розповсюдженні дитячої порнографії

Екс-гравець дортмундської Борусії, мадридського Реала, Шальке та збірної Німеччини Крістоф Метцельдер звинувачується у розповсюдженні шокуючого контенту.

"Метцельдера звинувачують у розповсюдженні дитячої порнографії. Його комп'ютер і мобільний телефон конфісковані німецькою поліцією на основі ордеру на обшук.

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До правоохоронців звернулася наречена Метцельдера після того, як він нібито надіслав їй 15 світлин з дитячою порнографією у WhatsApp", – написав журналіст Танкреді Палмері в своєму твіттері.

Нагадаємо, що Крістоф Метцельдер завершив кар'єру в 2014 році. У його колекції трофеїв чемпіонські титули Німеччини та Іспанії, а також срібна та бронзова медалі ЧС-2002 і ЧС-2006 відповідно. Повністю розкрити свій талант колишньому центрбеку завадили травми.

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