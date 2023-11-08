Відома екс-футболістка Ія Андрущак буде працювати з молодіжною командою полтавської Ворскли.

Молодіжна команда полтавської Ворскли (U-19) оголосила про початок співпраці з Ією Андрущак. Про це пише клубна прес-служба. Контракт розраховано на півтора року. Наставниця юнаків Ворскли має А-диплом УЄФА.

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37-річна Ія Андрущак – колишня гравчиня Ворскли та збірної України, команд Житлобуд-1 та Житлобуд-2 (колишня назва Ворскли), Легенди, російських клубів Кубаночка та Зірка-2005.

Варто зазначити, вперше в історії українські професійні клуби призначили жінку тренеркою чоловічої команди. Нові підопічні Андрущак в молодіжному чемпіонаті України наразі посідають 12 місце, набравши 13 очок за 13 матчів.