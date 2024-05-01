"По-перше, вітаю наших вболівальників з перемогою. Ми знали, що буде непроста гра, що команда, безумовно, буде грати від оборони. Ця оборона була насичена, її треба було зламувати. Ми шукали моменти. Нам треба було швидше працювати з м'ячем, доводити м'ячі до флангових атак.

Голи Ярмоленка і Пономаренка у відеоогляді матчу Динамо – Верес – 3:0

У нас, на жаль не було першого пасу. Тому я і зробив заміну, щоб використати сильні вміння Олександра Сироти. У нього є вміння першої передачі. Розуміли, що, якщо ми заб'ємо гол, то гра може одразу змінитись. В принципі, так і відбулось.

Хочу наголосити, що у нас є довіра до молодих гравців. Ми їх підтримуємо. Тарас Михавко продовжуватиме отримувати ігровий час. Він буде грати. Але грати на високому рівні непросто. У всіх молодих гравців може бути певна психологічна проблема. Вони можуть не увійти в гру, розгубитись. У молодих гравців головна проблема – це стабільність. Їм цього не вистачає. У Тараса є всі якості, щоб грати на найвищому рівні. Ми над цим працюємо і працюватимемо далі.

Динамо розгромило Верес – Пономаренко забив дебютний гол за основу киян

Матвій Пономаренко? Він забив перший гол, але не поспішайте. Одна справа – U-19, інша – УПЛ. Він працює, йому потрібно працювати далі, зокрема психологічно. Він залишається у першій команді. Але я прошу журналістів не робити поспішних висновків. Все має йти поступово", – сказав Шовковський в ефірі Football Hub.