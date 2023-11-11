У матчі 14-го туру УПЛ Оболонь на своєму полі поступилась Ворсклі (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Обидві команди в останніх матчах серйозно забукусували: якщо Оболонь не могла здобути три очки у трьох поєдинках, то Ворскла не знала смаку перемог у п'яти матчах поспіль. Відстань між колективами у турнірній таблиці становила лише 2 очки, однак у киян була особлива мотивація – взяти реванш за розгром від полтавців у Кубку України (0:3).

Французький суд відмовив Україні в екстрадиції власника Ворскли

Масштабна повітряна тривога не дозволила грі стартувати вчасно і змусила футболістів майже три години провести в укритті.

Команди розпочали дуже обережно, протягом перших 10 хвилин не створивши жодного небезпечного моменту. Зрештою гравці потроху розрухались і Ворскла організувала небезпечний випад, який завершився ударом Феліпе у ближній кут. Кіпер Оболоні відбив, але арбітриня Крістіна Козорог свиснула офсайд. За мить Кане вирішив вистрілити з-за меж штрафного – поруч з лівою стійкою.

В середині тайму Ісенко помилився, вибиваючи м'яч, сфера відскочила до Мороза і той в дотик намагався закинути воротарю за комірець. Ефектно, але трохи зависоко. За трохи Челядін розрядив свою гармату метрів з 25-ти по центру і влучив у поперечину.

На 35-й хвилині вже Крупський з далекої відстані вирішив випробувати реакцію Кичака – повз ворота. Майже одразу Якубу увірвався у штрафний і намагався забити майже з нульового кута та кіпер "пивоварів" закрив шпарину. Наприкінці тайму Якубу знову стріляв з гострого кута, але пробив вище воріт.

Другий тайм розпочався з атак Ворскли. Після чергової подачі з кутового гравці Ворскли буквально розстрілювали Кичака впритул, який вже лежачи двічі врятував Оболонь від вірного гола. Корнієнко зі штрафного майже з лінії воріт ціли у дальній кут – кіпер знову видав феноменальний сейв, зреагувавши також на добивання. Не полишав спроб забити Кане, вчергове неточно пробивши з далеку.

На 63-й хвилині Краснопір втікав сам на сам, його руками зупиняв захисник, Ігор намагався до останнього встояти на ногах, але все-таки впав. Арбітр епізод проігнорувала. Натомість у наступній атаці суддя поставила пенальті у ворота Оболоні за фол проти Кане. Зрештою, гравці переконали її скористатись VAR – після підказки асистентів вона знову вказала на позначку. Степанюк холоднокровно розвів по кутах м'яч і голкіпера.

На 73-й хвилині Феліпе змарнував шанс подвоїти перевагу Ворскли – вийшовши сам на сам він влучив у Кичака, який вибіг на перехоплення. Емоції вирували настільки, що вже у доданий час футболісти влаштували сутичку після того, як Якубу влетів Нагієву у ногу.

Перемога принесла Ворсклі 18 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, Оболонь з 13-ма пунктами дванадцята.

Колос впевнено переграв Минай, піднявшись на шосте місце – закарпатці досі без перемог в УПЛ