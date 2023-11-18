Клуби УПЛ більшістю голосів прогосували за скликання позачергового Конгресу УАФ з метою усунення Андрія Павелка. Щоправда, знайшлися і ті, хто не підтримав це рішення.

Нещодавно журналіст Констянтин Андріюк повідомляв, що більшість клубів УПЛ підтримали скликання позачергового конгресу УАФ, де планували зняти з посади президента УАФ Андрія Павелка.

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Проте за інформацією телеграм-каналу KDK, рішення підтримали 12 клубів, тоді як три утримались, а ще один взагалі не надав відповіді.

Як повідомляє джерело, чотири клуби, які не підтримали "повалення" Павелка – це Металіст 1925, Ворскла, СК Дніпро-1 і Шахтар.

Нагадаємо, у 2022 році Павелко отримав підозру щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів. Йому було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн. Застава була внесена. Влітку 2023-го суд змінив йому запобіжний захід – нині Павелко перебуває у СІЗО та відсторонений від посади президента УАФ.

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