"Наш футбол котиться в прірву. Я з понеділка буду писати листи, щоб створити чемпіонат U-23. Як раніше, не вийде – тому що, якщо робити окремі команди U-19 і U-21, то затратна частина клубів за сезон зросте мінімум до 400 тисяч доларів або євро.

Французький суд відмовив Україні в екстрадиції власника Ворскли

Нам потрібно ухвалити рішення щодо створення U-23, а після цього сезон грати U-18, щоб команди U-19 мали змогу грати в Юнацькій лізі УЄФА. Я маю на увазі, що нам потрібно зробити продовження дитячо-юнацьких шкіл не до U-17, а до U-18, а наступна команда буде U-23.

U-19 грає перед першою командою, а U-23 буде грати на наступний день після головної. Тоді футболісти юніорської та першої команди, які не брали участі в матчах, зможуть зіграти за U-23", – сказав Лисак у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Ворскла після 14-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятою, маючи у своєму доробку 18 очок.

Бразилія у збірній України, несподіване прохання до тренера – секретна зброя Реброва проти термінатора за Євро-2024