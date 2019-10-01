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Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії

12:44 2543 Читать на русском
Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії
Андрій Ярмоленко / Getty images
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно відстежує виступи українців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Чим відзначилися наші земляки цього тижня – читайте у матеріалі.

Насичено, яскраво і результативно – саме так можна охарактеризувати минулі сім днів для
наших земляків на полях Європи. Окрім яскравих бомбардирських подвигів,
минулий тиждень подарував нам чимало інших позитивних емоцій. Вичерпно про них – у
нашій традиційній рубриці.

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Англія

Андрій Ярмоленко знову на висоті! Українець відзначився черговим класним голом за Вест
Хем. Цього разу постраждав Борнмут (2:2).

Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад Манчестер Сіті і допоміг своїй команді
перемогти на виїзді Евертон (3:1).

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Іспанія

Андрій Лунін звично спостерігав за перемогою Вальядоліда над Еспаньолом (2:0) з лави
запасних. Хочеться вірити, що наш талановитий кіпер нарешті знайде команду, де зможе
гідно реалізовувати свій потенціал.

Альбасете "горів" Лас-Пальмасу 0:3, однак наприкінці зустрічі Роман Зозуля оформив гол+пас. Втім результативних дій українця на 86 та 90+4 хвилинах виявилося недостатньо
для порятунку – 2:3. Зауважимо, що Роман двічі магічним чином зіграв головою – спочатку
відправив нею м’яч у сітку, а потім асистував партнеру.

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Сергій Мякушко знову зіграв 11 хвилин за Алькоркон. Українець покликаний був рятувати
ситуацію в протистоянні з Естремадурою. На момент виходу Мякушка його Алькоркон
програвав 0:1. В компенсований час Естремадура забила ще раз.

Італія

На тижні Аталанта провела два поєдинки. Спочатку обіграла на виїзді Рому (2:0). Руслан
Маліновський отримав 79 хвилин ігрового часу і залишав поле при рахунку 1:0. В суботу
команда з Бергамо ще впевненіше здолала іншого суперника, Сассуоло (4:1). Руслан за 18
відведених йому хвилин встиг отримати попередження.

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Лечче в середу переміг СПАЛ (3:1). Євген Шахов провів заключні 22 хвилини, не вразив
своєю грою, хоча за цей час його партнери забили ще раз. В неділю Лечче програв Ромі (0:1).

Шахов вступив у гру на 52-й хвилині, а вже за чотири хвилини римляни забили єдиний гол
після жахливого виходу суперника з оборони в атаку.

Німеччина

Бориc Тащи відіграв заключні 6 хвилин у переможному поєдинку Санкт-Паулі із
Зандхаузеном (2:0).

Бельгія

Незвично тихим та не результативним для українців був минулий тиждень у країні шоколаду
та світлого пива. Ігор Пластун через перелом носа пропустить кілька тижнів, тому за Гент
цього тижня грали лише Романи: Яремчук та Безус. Останній відіграв 90 хвилин і
відзначився гольовою передачею в матчі Кубка проти Аальста (4:0).

В чемпіонаті в основі вийшов Яремчук і був замінений на 79-й хвилині. Гент переміг
Кортрейк (2:0). Безус з’явився на полі вже в компенсований час.

Едуард Соболь змушений був виходити на заміну на 26-й хвилині кубковому матчі, який
Брюгге виграв 3:0. В Лізі Жупіле українець відіграв весь поєдинок проти Мехелена (5:0).
Участі в гольових епізодах Соболь не брав.

Андрій Бацула зіграв лише 16 хвилин в Кубку – українець допоміг Кортрейку здолати
Сераїнг (3:1).

Данія

Артем Довбик та Юрій Яковенко з’явилися у стартовому складі своїх Сьоннерйюска та
Есб’єрга відповідно і допомогли перемогти у кубкових матчах. Щоправда, українці голів не
забивали. В чемпіонаті Довбик вийшов на заміну на 66-й хвилині, коли Сьоннерйюск мінімально
перемагав Брондбю. До завершення поєдинку команди обмінялися голами (2:1).
В понеділок Есб’єрг гостював у Хорсенса. Яковенко вийшов на поле на 62-й хвилині за
рахунку 0:1. Його команда врятувалася від поразки завдяки пенальті на 90+6 хвилині!
Щоправда, до ключового епізоду наймолодший з легендарної династії Яковенків
безпосереднього стосунку не мав.

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Фінляндія

Не виграє з липня Сейняйокі Дениса Олійника. Цього разу команда українця поступилася
КПВ (0:2). Збився приціл і у самого Дениса – лише жовта картка за 90 хвилин звітного матчу.

Швеція

Ескільстуна провела два матчі на тижні. В четвер програла без Ігоря Левченка 0:4, а вже на
вихідних поступилася 0:1 з українцем у воротах. Левченко пропустив від Мальме на 82-й
хвилині після удару головою метрів з десяти. Відверто кажучи, майже без шансів для
порятунку.

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Шотландія

Селтік на тижні двічі зіграв без Мар’яна Шведа, який продовжує відновлюватися після травми.

Португалія

Валерій Бондаренко за останні сім днів на поле не виходив. У мід-уїк українець не
потрапив у заявку Віторії на кубковий матч, а в неділю Бондаренко спостерігав з лави
запасних за нервовою перемогою над Пасуш Феррейрою завдяки єдиному голу на 90+4
хвилині.

Греція

Дмитро Чигринський відзначився голом у топовому протистоянні АЕК-ПАОК (2:2).
Король стандартів встановив рахунок 1:1 на початку другого тайму.

АЕК грав з аномально високою лінією оборони і припустився багатьох помилок (без
індивідуальних промахів Чигринського). Однак господарі змогли врятуватися від поразки.

Чехія

Злін Олександра Азацького переміг в Кубку Чехії Варнсдорф (2:1), а потім в чемпіонаті
поступився Яблонцю (0:1). Наш захисник взяв участь у двох поєдинках, щоправда, в
кубковому двобої він з’явився на полі в другому таймі. Щодо матчу внутрішньої першості,
то Азацький відіграв 90 хвилин і не брав участі в атаці, що призвела до пропущеного гола.

Туреччина

Різеспор Миколи Морозюка у п’ятницю потрапив під коток Істанбул Башакшехіра (0:5).
Українець провів на полі весь поєдинок, відвертих помилок не припускався. Одну з
небагатьох нагод Різеспора створив Морозюк – він потужно пробив з далекої дистанції трохи
вище воріт.

У вівторок Євген Селезньов вкотре забив. Тепер – в Кубку Туреччини. Нападник у
властивій манері замкнув подачу з флангу і заклав почин перемозі над Мугласпором (3:1).

Північна Македонія

Євген Новак знову отримав максимум ігрового часу на тижні. Спочатку його Вардар
врятувався від поразки в Кубку у битві зі Шкендією (2:2). А в неділю команда українця
мінімально обіграла Академію Пандєва (1:0).

Сербія

Тарас Бондаренко був замінений у перерві матчу Раднічки-Партизан (1:4). Українець пішов
з поля, коли його команда програвала 1:2. В пасиві Тараса – зароблений пенальті у власні
ворота.

Вождовац Марко Девіча в неділю не залишив шансів Інджиї (4:1). Серб з українським
паспортом вийшов на поле на 58-й хвилині, а під завісу зустрічі встановив остаточний
рахунок.

Польща

Весь матч в Екстраклясі за Лех провів Володимир Костевич. Безпосередньої участі в
гольових епізодах у протистоянні із Гурніком із Забже (3:1) українець не брав.
Руслан Бабенко отримав максимум ігрового часу. Спочатку допоміг Ракуву в Кубку
обіграти Хойнічанку (1:0), а потім не врятував від поразки полоцькій Віслі (1:2).
В Кубку Польщі голом відзначився Олексій Притуляк – він забив за Олімпію (Ельблонг) у
грі зі Сталлю (Бжеґ) і допоміг своїй команді пройти далі (2:1). Раніше Олексій грав за
тернопільську Ниву, Суми та кам’янську Сталь.

Олексій Дитятьєв у неділю допоміг Краковії перемогти на виїзді Віслу (1:0). Українець
зіграв 90 хвилин.

Угорщина

В середу Ференцварош Сергія Реброва переміг в Кубку Угорщини Іванчу (3:0). Приїзд
чемпіона країни викликав справжній ажіотаж у селі, де мешкає менше трьох тисяч жителів.
В старті гостей з’явився Данило Ігнатенко.

В неділю Фраді на 86-й хвилині вирвали перемогу у битві з Кішвардою. Відразу п’ятеро
українців провели по 90 хвилин: Ігор Харатін, Олександр Зубков, Антон Кравченко,
Богдан Мельник та Віктор Гей. В кульмінаційному епізоді Зубков довго тримав м’яч,
врешті-решт пробив по воротах, проте удар було заблоковано. Після цього м’яч потрапив до
його партнера, який і відправив м’яч у сітку.

Мезокьовешд Андрія Нестерова та Шандора Вайди програв вдома Гонведу (1:2). Українці
вийшли в старті, Вайду замінили після години ігрового часу. Провини Нестерова у
пропущених голах немає.

Фехервар програв Уйпешту (0:2), хоч до 88-ї хвилини команди голів не забивали. Другий гол
в компенсований час розпочався з помилки Івана Петряка і втратою м’яча на чужій
половині поля. Українець, до речі, відіграв весь поєдинок.

Хорватія

Дмитро Льопа забив два голи у двох матчах за Осієк! Спочатку взяв участь у розгромі в
Кубку Хорватії проти Вутекс-Слоги (8:0). Українець вийшов на поле відразу по перерві, коли
були забито лише два голи. Льопа збільшив рахунок до 6:0.

В суботу Дмитро з’явився у стартовому складі на двобій зі Славеном (4:0). В середині
першого тайму Льопа отримав жовту картку, а перед самою перервою відзначився фірмовим
голом.

Олександр Сваток на тижні відіграв весь поєдинок проти Младості з Петріні (2:0) в Кубку
Хорватії. В неділю наш захисник споглядав за протистоянням Істра-Хайдук (1:1) з лави
запасних.

Словаччина

В середу Данило Бескоровайний забив за ДАК в Кубку Словаччини. Його команда на виїзді
перемогла Дружстевнік (2:0).

В чемпіонаті Данило також відіграв усі 90 хвилин, а його команда перемогла Жиліну (1:0).

Слован Артема Сухоцького розтрощив Нітру (5:0). Українець не часто долучався до атак і
провів на полі 90 хвилин.

Казахстан

Астана Романа Григорчука перемогла у двох матчах чемпіонату Казахстану і за
втраченими очками зрівнялася з лідерами: Кайратом і Тоболом. Адерінсола Есеола відкрив рахунок у матчі Кайрата і Ордабаси (4:1). Дерін продемонстрував хижацький інстинкт у штрафному майданчику суперника. По перерві Есеола записав до активу гольову передачу.

Білорусь

Євген Зубейко відкрив рахунок в матчі проти Енергетика вже на 5-й хвилині. Однак після цього його Мінськ пропустив 6 голів! На 80-й хвилині другу жовту картку
отримав вихованець Шахтаря Владислав Насібулін.

Молдова

Артем Гордієнко в середу відіграв 62 хвилини в кубковому матчі проти Динамо-Авто. Після
заміни українця Шериф забив єдиний гол – 1:0. На вихідних Артем зіграв другий тайм у
двобої із Зімбру (2:1). Результативними діями не відзначався.

Азербайджан

Нефтчі без особливих труднощів здолав Габалу (3:0), а наш Кирило Петров відіграв 90
хвилин і отримав жовту картку.

Дмитро Безрук – стабільний запасний воротар Сабаха, який цього тижня сенсаційно
розгромив Сабаїл (3:0). В активі вихованця Чорноморця лише дві гри у цьому сезоні та й ті
зіграні ще в серпні.

Вірменія

Чергову гольову передачу до активу записав Сергій Шевчук. Його Пюнік переміг Лорі (3:1).

Грузія

Олександр Каплієнко провів 90 хвилин за тбіліське Динамо, яке в компенсований час
втратило перемогу над Сіоні (1:1). В активі українця – гольова передача.

В неділю Гіулі Манджгаладзе відзначився забитим голом за батумське Динамо, яке
перемогло кутаїське Торпедо (2:1).

Латвія

Вентспілс програв Валмієрі 0:2, а сам матч запам’ятався неякісним суддівством. Костянтин
Махновський у воротах гостей здійснив кілька сейвів, однак наприкінці зустрічі зіткнувся з
нападником Валмієри – жовта картка і пенальті. Після гри футболісти Вентспілса атакували
рефері, однак було надто пізно. На 78-й хвилині при рахунку 0:1 у гру вступив Михайло
Сергійчук і вже за три хвилини з лінії воротарського майданчика влучив у стійку!

В понеділок Рига Романа Дебелка та Мирослава Славова зробила черговий крок назустріч
чемпіонству, перемігши Даугавпілс (2:0) з Данилом Кучером у воротах. Гольовою
передачею відзначився Дебелко, який скинув м’яч під удар партнеру. А Кучер пропустив два
голи у ближній кут після пострілів з-за меж штрафного майданчика.

Литва

Юрій Бушман став одним з героїв зустрічі Кауно Жальгіріса з Паневежисом (3:3). Спочатку
українець класно виконав подачу від кутового прапорця, яка стала гольовою, а на 80-й
хвилині зрівняв рахунок феноменальним ударом зі штрафного!

Естонія

Нимме Калью Романа Кожуховського знову двічі переміг за тиждень. У стартовому складі
обидва рази з’являлося українське тріо: Андрій Маркович, Владислав Хомутов, Іван
Лобай. У грі з Маарду (4:0) Маркович відзначився феєричним голом. Варто сказати, що сам
епізод настільки неймовірний і навіть комічний (через крик Андрія), що тут підходить
шаблонна фраза "то треба бачити".

Юрій Ткачук допоміг Левадії перемогти Калев (1:0). В активі українця – 90 хвилин на полі.

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