"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанати

Хороша траєкторія Шевченка у збірній України привернула увагу босів міланського клубу, який провалює черговий сезон, цього разу – під керівництвом Марко Джампаоло. Популярний портал Tuttomercatoweb називає керманича "синьо-жовтих" одним з головних претендентів на тренерський мостик депресивних "россонері".

Шева, начебто, може очолити рідну для себе команду вже найближчим часом, якщо колишній алленаторе Сампдорії не знайде виходу з критичної ситуації. Після шести стартових турів Серії А Мілан розташувався на принизливій 16-й сходинці – скромні 6 очок у активі. Останньою каплею, яка переповнила чашу терпіння босів клубу, стала безвольна домашня поразка від Сампдорії, коли Рібері та Ко просто розривали підопічних Джампаоло.

Майже відразу по завершенні поєдинку з'явилась інформація про можливе запрошення Шевченка, яка була досить неоднозначно сприйнята прихильниками "россонері". Чимало фанів вважають, що Мілану більше не варто експериментувати з призначенням своїх культових гравців середини "нульових", які наразі лише провалюються. Перед українською легендою були Леонардо, Зеєдорф, Індзагі, Броккі та Гаттузо, і жодному з них не вдалось повернути історичному гранду колишню славу. Побоюючись чергового фіаско, уболівальники закликають керівництво довірити тренерський стілець фахівцеві зі світовим іменем. Хоча, трапляються й ті, які вірять в успіх Шеви.

"Він не готовий. Не робіть ще гірше".

"Будь ласка, не треба...Не змушуйте фанів ненавидіти чергову легенду... Не експериментуйте більше з легендами...".

"Ще один неперевірений коуч. Проблеми Мілана будуть вирішені лише тоді, коли вони запросять топ-тренера".

"Погоджуюсь. Мені подобається Інтер з Конте. Нам потрібен Аллегрі або Моурінью. Вони обоє вигравали чемпіонат раніше".

"Не витрачайте грошей на нового гравця або посереднього тренера... Просто знайдіть фахівця світового класу, Мілану це потрібно".

"Нам потрібен тренер світового класу. Годі запрошувати колишніх гравців у якості наставників".

"Якщо Джампаоло звільнять, Мілан запросить Шевченка? Хтось прокляв Мілан, заборонивши їм підписувати тренерів топового рівня?".

"Ніііі...Вони збираються осоромити ще одну культову фігуру для Мілана".

"Після Шеви прийде Оддо, потім – Неста, і, можливо, звільнивши всю команду-переможця Ліги чемпіонів 2007 ми зможемо знайти хорошого тренера".

"Я не хочу дивитись, як Шева йде стопами Гаттузо. Нехай він залишиться легендою. Не перетворюйте його у провального тренера Мілана".

"Шева був моїм кумиром, я почав дивитись футбол саме через нього. Це мій улюблений гравець за всі часи. Але я трохи хвилююсь. Якщо його тактика відповідає Мілану, можливо, це спрацює. Не знаю".

Sheva would be a good solution. He's doing well woth Ukraine and loves Milan. Also knwos pretty well anout training. Do not forget the story when he joined Milan with Labanovskyi. pic.twitter.com/KhEKATQJau