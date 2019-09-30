Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду.

Ліверпуль не без фарту продовжує переможну серію, Манчестер Сіті намагається не відставати

В матчі 7-го туру АПЛ команда Юргена Клоппа здолала Шеффілд Юнайтед. Мерсисайдці володіли суттєвою перевагою протягом всієї гри, але пробити голкіпера господарів Діна Хендерсона вдалося лише на 71-й хвилині. При цьому більша заслуга в голі Вейналдума належить якраз не стільки голландцю, як воротарю Шеффілд Юнайтед, який комічним чином пропустив поміж ніг не такий вже й складний удар.

Ліверпуль виграв 7 стартових матчів чемпіонату Англії лише вдруге в історії клубу. Загалом же в рамках АПЛ переможна серія "червоних" з урахуванням сезону 2018/19 налічує вже 17 поєдинків – востаннє команда Юргена Клоппа не змогла взяти 3 очки ще 3 березня у поєдинку проти Евертона! Мерсисайдці впевнено лідирують в чемпіонаті, набравши 21 очко в 7-ми стартових турах.

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Свій поєдинок виграв і Манчестер Сіті – команда Хосепа Гвардіоли на виїзді теж не без проблем розібралася з Евертоном. При цьому переможний м'яч був забитий лише в другій половині другого тайму – Ріяд Марез, а пізніше 100-й гол в кар'єрі Рахіма Стерлінга принесли "містянам" важкі 3 очки. Після семи турів Ман Сіті відстає від Ліверпуля на 5 пунктів – боротьба за чемпіонський титул АПЛ обіцяє бути гарячою.

Ярмоленко веде Вест Хем в зону Ліги чемпіонів, у Зінченка можуть виникнути проблеми

Вест Хем стартував в чемпіонаті не надто вдало – поразкою від Манчестер Сіті з рахунком 0:5. Мануель Пеллегріні зробив висновки, адже ця невдача залишається єдиною для "молотів" в АПЛ 2019/20. У наступних 6-ти матчах Вест Хем здобув 3 перемоги та тричі зіграв унічию, увірвавшись в зону Ліги чемпіонів.

В поєдинку проти Борнмута лондонці вдовольнилися лише нічиєю, але це одне очко втримало команду на 4-й позиції. Приємно, що величезний вклад в цей локальний успіх Вест Хема зробив Андрій Ярмоленко. Українець відзначився голом у другому поєдинку чемпіонату поспіль – після забитого м'яча у ворота Манчестер Юнайтед "жертвою" вінгера збірної України став Борнмут. Загалом для Андрія це 3-й гол в 4-х останніх матчах чемпіонату – у попередніх 11-ти поєдинках Вест Хема він відзначився лише двічі. Така форма Ярмоленка не може не тішити напередодні матчів збірної України проти Литви та Португалії в рамках відбору на Євро-2020.

"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ

Натомість Олександр Зінченко дещо непокоїть. Українець пропустив два останні поєдинки Манчестер Сіті, але повернувся в основу на зустріч проти Евертона і став одним із найгірших у матчі. Сашко отримав відверто посередні оцінки британських ЗМІ, а фанати все частіше закликають Гвардіолу дати шанс конкурентам українця. Будемо сподіватися, що цей спад Зінченка – тимчасовий, а після вояжу до національної збірної українець повернеться до лав Ман Сіті з позитивним настроєм та оптимальною формою.

Нудне мадридське дербі – результат на користь Барселони

Центральним поєдинком всього європейського вікенду вважалася зустріч на Ванда Метрополітано між Атлетіко та Реалом. Втім, обидві команди так і не зуміли потішити своїх вболівальників бодай одним голом – відверто нуднуваті нулі на табло стали оптимальним результатом лише для Барселони, адже двоє головних конкурентів "блаугранас" втратили очки.

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Можливо, Реал був дещо ближчим до перемоги, адже голкіпер "матрацників" Ян Облак здійснив кілька класних сейвів та зберіг для своєї команди одне очко, але очікування від мадридського дербі були явно вищими. Втім, Зінедін Зідан може бути задоволений – вперше під його керівництвом Реал не пропустив у трьох поєдинках Ла Ліги поспіль.

Барселона скористалася нічиєю конкурентів, здобувши першу перемогу на виїзді у семи останніх поєдинках в рамках всіх турнірів. Підопічні Ернесто Вальверде у важкому матчі здолали Хетафе – героєм зустрічі став голкіпер "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген. Німець не лише неодноразово рятував команду, а й відзначився гольовою передачею, що є дуже нетиповим випадком для представників посту №1.

Попри відверто посередній старт сезону Барселона відстає від Реала лише на 2 очки. Сенсаційна Гранада, яка стала справжнім відкриттям стартового відрізку Ла Ліги, продовжує втримувати другу сходинку – 14 очок.

Інтер продовжує перемагати, фіаско Мілана, вражаючий рекорд Буффона

6-й тур Серії А ознаменувався продовженням переможної серії Інтера – підопічні Антоніо Конте все ще йдуть без втрат. Цього разу "нерадзуррі" вирвали перемогу над Сампдорією та випереджають Ювентус на 2 очки. Туринці у своєму матчі обіграли СПАЛ – поєдинок увійде в історію перш за все завдяки Джанлуїджі Буффону. Легендарний голкіпер перевершив рекорд Паоло Мальдіні за кількістю матчів на клубному рівні – тепер в активі Джіджі 903 зіграних поєдинки.

Приємно дивує і Аталанта, яка продовжує посідати 3 місце в зоні ЛЧ. Маліновський та компанія після перемогли над Ромою розібралися з Сассуоло та в хорошому настрої готуються до гри з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

Натомість продовжує розчаровувати Мілан. "Россонері" зазнали вже третьої поразки в чемпіонаті – цього разу кривдником Мілана стала Фіорентина. В шести матчах чемпіонату Мілан тричі програв, що стало найгіршим стартом в історії клубу за 81 рік. Не дивно, що у ЗМІ вже лунають активні чутки про потенційну зміну тренера, а серед претедентів на посаду наступника Марко Джампаоло називають навіть Андрія Шевченка. 16 позиція – не зовсім не, на що очікували фанати "россонері".

Баварія завдяки поразці лідера очолила Бундеслігу, черговий провал Борусії Д

В Німеччині змінився лідер – РБ Лейпциг вдома зазнав першої поразки в чемпіонаті. Кривдником підопічних Нагельсманна став Шальке, який завдяки цьому успіху зрівнявся з "биками" за набраними очками. Натомість Баварія, яка в результативному поєдинку перестріляла Падерборн, очолила турнірну таблицю Бундесліги.

Продовжує розчарувати Борусія Д. Команду Люсьєна Фавра небезпідставно вважали головним конкурентом Баварії в боротьбі за "Срібну салатницю", але наразі дортмундці відверто не вражають. Лише 3 перемоги у стартових 6-ти матчах та дві поспіль нічиї 2:2 – нинішня Борусія наразі не претендує на лідерство, поступаючись мюнхенцям трьома пунктами.

Проблеми "джмелів" ненароком підтвердив і Марко Ройс – минулого тижня капітан Борусії не втримав та "наїхав" на репортера. Наче нічого надзвичайного, але, вочевидь, певні негаразди в таборі чинного віце-чемпіона Німеччини дійсно є.

Провал тижня

Шеффілд Юнайтед доволі впевнено стримував натиск Ліверпуля. Імовірно, новачки АПЛ могли б сподіватися на нічию, але свиню своїй команді підклав голкіпер Дін Хендерсон. Пропускати поміж ніг м'яч після ударів на подібному рівні – неприпустимо.

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