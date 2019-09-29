"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ

Андрій Ярмоленко відзначився черговим красивим голом в АПЛ, забивши за Вест Хем на полі Борнмута. "Футбол 24" зібрав реакцію британських ЗМІ на успіхи українця, якого вважають найкращим у команді Пеллегріні прямо зараз.

Sky Sports: Вражаючий Ярмоленко продовжив гольову серію

Авторитетний британський ресурс називає нашого вінгера найкращим гравцем матчу з великою різницею. Ярмоленко став єдиним футболістом у складах обох команд, хто заслужив на 8 балів від оглядача Sky Sports Бена Грандса, який розповідає про "видатний перфоманс" українця на стадіоні Дін Курт.

Борнмут – Вест Хем: Ярмоленко видає божественний матч і веде "молотів" у зону ЛЧ – українець перевершує сам себе

"Вражаючий Ярмоленко продовжив свою гольову серію. Блискуче розвернувшись з м'ячем після передачі Себастьяна Халлє, українець відзначився фірмовим обвідним ударом у дальній кут. Аарон Ремсдейл намагався врятувати свою команду, але виявився безпорадним перед влучністю нападника Вест Хема.

Ярмоленко надолужує згаяний час. Він забив три голи у чотирьох останніх поєдинках англійської Прем'єр-ліги – на один більше, ніж в попередніх 11-ти (2). Українець, який пропустив значну частину минулого сезону через травму ахілового сухожилля, продемонстрував видатний футбол на полі Борнмута, скопіювавши власний гол у ворота Манчестер Юнайтед.

Борнмут – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Екс-гравець київського Динамо також зіграв важливу роль під час другого м'яча команди Пеллегріні, виконавши класну передачу на Андерсона перед завершальним пострілом Крессвелла".

BBC: Ярмоленко – той, хто робить різницю

"Українець може стати великим проривом для Вест Хема. Своєю грою він допомагає "молотам" вести боротьбу за європейські місця. Попри ранній фол з боку суперника, який змусив Ярмоленка зашкутильгати, він зібрав сили в кулак та невідпорно пробив лівою ногою під дальню стійку воріт Ремсдейла.

Пеллегріні засипав Ярмоленка компліментами після забитого гола у ворота Борнмута

На початку другого тайму Вест Хем віддав ініціативу Борнмуту, однак українець залишився найбільшою небезпекою для господарів поля. Спочатку він ледь не допоміг відзначитись Андерсону, виконавши хороший крос з правого флангу, а згодом обрав бразильця для проникної передачі у штрафний майданчик, яка призвела до гола Крессвелла", – пише журналіст Бен Коллінз, відзначаючи розкішний показник точності Ярмоленка на чужій половині поля (92,6%).

Звісно, що звання MVP матчу також дісталось нашій зірці. BBC називає Ярмоленка гравцем, який здатен робити різницю та самотужки забезпечувати необхідний результат.

The Telegraph: Вест Хем, натхненний Андрієм Ярмоленком, виходить на третє місце

"Команда Пеллегріні, яка надихається чудовою грою Ярмоленка, продовжила свою безпрограшну серією до шести матчів, зумівши організувати камбек у Борнмуті. Український вінгер відзначився у другому турі поспіль. Він повторив свій коронний удар лівою ногою, який у попередньому поєдинку Вест Хема проти Манчестер Юнайтед змусив капітулювати Давіда Де Хеа.

Після перерви активний Борнмут також заплатив велику ціну через неуважну гру з Ярмоленком, який чудовим пасом знайшов Андерсона у штрафному майданчику, а той асистував Крессвеллу. Після цього темп гри сильно знизився і команди не зуміли визначити переможця", – зазначає журналіст Том Пренткі.

Football.london: Вишуканий виступ Ярмоленка та непомітний Форналс

Українець знову отримує найвищу оцінку серед усіх гравців Вест Хема (8). Коломніст Боб Гест не шкодує компліментів для Андрія: "Видатний футбол у виконанні вінгера "молотобойців". Ярмоленко класно розвернувся з м'ячем після передачі Халлє, щоб невідпорно пробити у дальній кут. Протягом всього матчу 29-річний вінгер демонстрував елементи своєї височенної майстерності, виконавши декілька блискучих передач на власних партнерів. Це був вишуканий виступ".

Ярмоленко після чергового гола за Вест Хем став жертвою тролінгу одноклубника – українець дав гідну відсіч

Автор зазначає, що на фоні яскравої гри Ярмоленка зовсім непомітним залишився іспанець Пабло Форналс, якого перед стартом сезону називали одним з конкурентів українця за місце у стартовому складі: "У першому таймі він декілька разів неакуратно пробив з хороших позицій, часом невиправдано метушився з м'ячем. Йому ще потрібно багато вчитися".

Daily Mail: Ярмоленко "похоронив" Ремсдейла

"Вест Хем яскраво розпочав поєдинок. З такими гравцями як Нобл, Райс, Ярмоленко, Андерсон та Аллє грою "молотів" дійсно можна захоплюватись. Українцеві дозволили прийняти м'яч на небезпечній відстані від воріт, і він "похоронив" дивовижним за траекторію ударом Аарона Ремсдейла. Другий пропущений Борнмутом гол, який дозволив гостям здобути одне очко, також частково "на совісті" Ярмоленка. Гостра передача українського вінгера знайшла Андерсона, який асистував Крессвеллу", – описує роль нашого хавбека у камбеці Вест Хема Піт Кайрлайн, нагородивши Андрія найвищим балом (8).

Hammers.news: Ярмоленко стане великим козирем Вест Хема

Сайт прихильників лондонської команди вважає, що один з лідерів збірної України лише виходить на пік форми: "Вест Хем здобув важке очко на полі Борнмута, а Ярмоленко продемонстрував чудовий футбол. Українець був придбаний у дортмундської Борусії за 17,5 млн фунтів, однак його дебютний сезон в АПЛ був перекреслений складною травмою. Минулого літа Андрій повернувся до тренувань і зараз проводить відмінну кампанію.

Ярмоленко, безсумнівно, стане великим козирем Вест Хема у поточному сезоні, забивши три голи в шести матчах. Українець робить різницю, але він виступатиме ще краще, коли набере оптимальні фізичні кондиції".

Відео всіх дій Ярмоленка у матчі Борнмут – Вест Хем

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