"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом

Олександр Зінченко в рамках 7-го туру АПЛ провів один з найскладніших матчів за Манчестер Сіті. Евертон створив йому серйозні труднощі в обороні, не вдалося проявити себе і в атаці. Розбір гри українця та оцінки англійської преси – в нашому матеріалі.

Зінченко в рамках ротації пропустив два попередні матчі Манчестер Сіті, а на відповідальну гру з Евертоном повернувся в основу. Нічого не змінилося – Олександр залишився першим вибором Гвардіоли на лівий фланг оборони. Українець відіграв увесь поєдинок на Гудісон Парк, допоміг "містянам" перемогти та зберегти 5-очкове відставання від Ліверпуля.

Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги

Оборона: непосильні опоненти та дивні стандарти

Матч видався дуже важким для Олександра Зінченка в плані захисту. Евертон сміливо грав попереду та зробив акцент на фланг українця – 49% атак йшли через його бровку. Після ранньої заміни Волкота туди перемістився Рішарлісон, який раз у раз розривав Сашка.

Зінченко поступався своєму візаві у швидкості й не міг це компенсувати грамотною позиційною грою. Ще гірше, що під боком не було травмованого Ляпорта. Емерік підчищає огріхи гравця збірної України, а Фернандінью, який зараз вимушено закриває центр оборони, такі моменти читає значно гірше.

Відчувши слабке місце, сюди зміщувався центрнап Калверт-Льюїн, перевантажував зону Сігурдссон, а з глибини їх підтримував Коулман – капітан "ірисок" вчора був одним з найкращих на полі. Суперники могли і проскочити Зінченка по лінії, і відкритися за його спиною, і вільно розташуватися між ним та Ферною. "Ми мали величезні проблеми з контролем лівого флангу", – сказав після гри Пеп Гвардіола.

Олександр старався тримати оборону, робив все можливе, щоб компенсувати свої недоліки. 5 разів зіграв у підкаті, з них 3 спроби були вдалими – найкращий результат в команді. Двічі перехопив м'яч на чужій половині, 4 рази зіграв на підбиранні, виграв 5 з 8 єдиноборств.

Захисна карта Зінченка:

І все одно він губився, не встигав. Доводилося порушувати правила. Половину фолів Сіті здійснив у зоні Зінченка – або сам Олекс порушував правила, не впоравшись з Рішарлісоном, або страхували партнери (подекуди ціною жовтої картки).

Карта фолів Манчестер Сіті (Зінченко – 11):

Фоли стали проблемою, адже Евертон гостро подавав у штрафний майданчик. В цьому також є провина Зінченка. Однак його частково підставили! На стандартах біля власних воріт Олександр (зріст – 175 см, вага – 61 кг) грав проти найнебезпечнішого гравця "ірисок" на другому поверсі Єррі Міни (зріст – 195 см, вага – 87 кг).

"Грав" – не зовсім правильне визначення. Гвардіола захищається на стандартах таким чином, що найвищі футболісти тримають зони та реагують по м'ячу, а інші – блокують своїх опонентів. Якщо коротко: Зінченко не мав стрибати разом з Міною у верхову боротьбу, а повинен був блокувати його рух, максимально заважати переміщенню колумбійця.

Втім, різниця в габаритах була настільки великою, що їхні дуелі виглядали просто комічно. І тут є питання до тренерського штабу Гвардіоли. Міна протискав Сашка ще в момент подачі та не отримував жодного опору. Наслідком стали 3 гострі удари Міни, які дивом парирував Едерсон.

Зінченко тримає Міну на стандартах:

Атака: мінімум ризику та креативу

Що стосується роботи з м'ячем, тут для Зінченка все було значно приємніше. Він став третім у команді за кількістю передач (після двох центрбеків), відпрацювавши з точністю 98% (найкращий в матчі). Завдяки цим показникам він набрав хороші оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.1, WhoScored – 7.4. Це середні бали серед гравців Манчестер Сіті.

Однак проблема в тому, що володіння за участю українця було стерильне. Він волів взагалі не ризикувати – пасував ближньому, намагався максимально сейвово звільнятися від м'яча. Частіше віддавав своєму голкіперу (3 паси), ніж посилав м'яч у чужий штрафний майданчик (2 паси).

Карта передач Зінченка:

Формально взяв участь у всіх гольових атаках, але лише на підготовчій стадії. Цікавих і нестандартних рішень партнери так і не дочекалися.

Знову ж таки бракувало взаєморозуміння з центрбеком Фернандінью, який хотів запускати Зінченка по флангу, а Олександр не забігав. Перед початком другого тайму камера вихопила, як Стерлінг емоційно висловлював претензії українцю. Рахім жестами активно пояснював Сашку, як потрібно рухатися.

Можливо, такою була установка тренера, але Зінченко рідко зміщувався у півфланг і робив це дуже обережно. За середніми позиціями в матчі з Евертоном він опинився нижче, ніж правий фулбек Вокер – це аномалія для Манчестер Сіті. Асиметрія завжди в інший бік, Олександр завжди активніше допомагає атаці.

Середні позиції гравців Манчестер Сіті (Зінченко – 11):

Ман Сіті – Уотфорд: Зінченко виграє від кастингу в матчі АПЛ, 8 голів після Шахтаря і космічна гра суперника України

Преса: без критики, але з пересторогою

Англійські журналісти розійшлися в оцінках для Олександра Зінченка.

The Telegraph вважає: "Якщо Гвардіола й далі робитиме ставку на цю четвірку захисників, Сіті продовжить втрачати очки на виїзді". Авторитетне видання Sky Sports виділило Зінченка абсолютно найгіршим у складі Манчестер Сіті – 5 балів.

Такої ж думки нішовий аналітичний портал City Xtra, в матеріалі якого лише Олександр отримав 5. "Українець повернувся в основу, але не зміг впоратися з Рішарлісоном і зробив пару непотрібних фолів. Йому варто хвилюватися за своє місце в старті, враховуючи форму Анхеліньо та повернення після травми Менді", – йдеться на сайті.

Популярний Daily Mail поставив Зінченку 6 балів і знайшов тих, хто зіграв гірше: Фернандінью, Гюндоган, Родріго.

Кореспондент ESPN Том Френтон оцінив роботу Зінченка в 5 балів – менше лише в Отаменді. "Було декілька епізодів, в яких він виглядав ненадійно, але ці ситуації не западають в пам'ять", – пише автор. І додає, що рішення Гвардіоли повернути Олекса в склад є неоднозначним і в інший день може дуже дорого коштувати тренеру.

The Times не вважає, що Зінченко тягнув оборону Сіті вниз – оцінка 6, у двох центрбеків менше.

"Добре виглядав попереду, але не настільки сильно в обороні", – коротко резюмує Mirror, виставивши гравцю збірної України 6 балів.

Нотку позитиву Зінченко може отримати від коментаря місцевої газети Manchester Evening News. Оцінка 7 – як у героїчного Едерсона та прекрасного у вчорашній грі де Брюйне. "Мав важке завдання стримати Рішарлісона, але доклав усіх зусиль і добре відзахищався. В атаці діяв акуратно та розумно", – пише Стюарт Бреннан, якого за такі бали просто знищили в коментарях.

Соцмережі: спалах негативу та скептицизму

У Twitter майже неможливо знайти позитивний коментар про Зінченка, а от поганих слів достатньо. Користувачі активно критикують українця, вимагаючи в Пепа поставити в основу Менді чи Анхеліньо. Ось найбільш заплюсовані пости.

"Дозволили Евертону завдати 12 ударів і 8 у площину – це противно. Потрібно виправити ситуацію. Експеримент з Зінченком у ролі лівого футбека повинен померти, а Менді та Анхеліньо – повернутися".

Giving Everton 12 shots with 8 on target is disgusting, we need to fix up bad. Also the Zinchenko experiment at LB needs to die with Mendy and Angelino back. — Les Owens (@GoodKidManCity) September 28, 2019

"Що насправді може запропонувати Зінченко? Він грає як лайно, але поцілував якусь там російську дівчину, і ви шаленієте від нього".

What does Zinchenko actually offer? he’s completely and utterly shite but just cos he kissed some Russian lass you’re all obsessed with him.. — ???? (@mcfcliam_) September 28, 2019

"А перед початком сезону дехто серйозно думав, що Зінченко – кращий лівий захисник, ніж Робертсон".

Some people actually thought Zinchenko is a better LB than Robertson at the start of the season — Max (@FerrierFlair) September 28, 2019

"Зінченко – це Менді без здатності атакувати".

Zinchenko is basically Mendy but without the attacking ability — ? (@aaron20x) September 28, 2019

"Зінченко нічого не означає без Ляпорта під боком. Краще вже нехай Анхеліньо виходить у старті".

Zinchenko is nothing without Laporte next to him. I’d genuinely rather start Angelino at this point — joe (@KunEdition) September 28, 2019

"У нас є два здорові ліві фулбеки, але випускають Зінченка. Люблю цього хлопця, однак він просто недостатньо хороший".

We’ve got 2 fit LBs but decide to play Zinchenko. Love the guy but he’s just not good enough. — AB (@RazSterIing) September 28, 2019

"Зінченко – велика проблема для Сіті. Нічого не пропонує попереду і дуже слабкий в обороні".

Zinchenko is massive problem for City. He offers nothing going forward and has been very poor defensively! #FPL — FPL Prince (@TheFPLPrince) September 28, 2019

На Reddit ком'юніті вболівальників Манчестер Сіті традиційно адекватніше. Там не ображають Зінченка, але його грою проти Евертона також незадоволені. Фани відзначають, що в цьому сезоні українець не показує свій найкращий футбол, хвилюються, щоб він не повторив долю Делфа, та хочуть бачити зліва в обороні Менді чи Анхеліньо.

У Зінченка зараз немає права на провал – за спиною чатують два конкуренти. Сподіваємося, Гвардіола не сприйме вчорашній виступ Олександра саме так і залишить його в основі Манчестер Сіті.

"Зінченко уособлював летаргічний Ман Сіті": англійські ЗМІ та фани громлять українця за "ганебний виступ" перед Шахтарем