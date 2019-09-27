Зозуля голом і асистом не врятував Альбасете від поразки – українець став найкращим у матчі

Альбасете програв Лас-Пальмасу в 8-му турі Сегунди. Роман Зозуля відіграв весь поєдинок та став автором забитого м'яча і гольової передачі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 8-й тур

Лас-Пальмас – Альбасете – 3:2

Голи: Вієра, 31, 45+2, Пекхарт, 68 – Зозуля, 86, Акунья, 90+4

Матч Лас-Пальмас – Альбасете розпочався о 22:00 за київським часом. Після 7 турів "механічний сир" набрав 12 очок та посідав 6 місце. Лас-Пальмас розмістився на 19-й позиції, маючи в активі 6 балів. Роман Зозуля звично вийшов у стартовому складі Альбасете. В сезоні 2019/20 українець провів 6 матчів, у яких поки не відзначився результативними діями, але встиг отримати 4 жовті картки.

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Саме Альбасете краще розпочав матч, при цьому Зозуля був одним із найактивніших. Після подачі Педро Санчеса зі штрафного українець не дотягнувся до м'яча, який в підсумку влучив у стійку. За декілька хвилин Роман розігнав атаку своєї команди, але був збитий суперником. Після цього гра дещо заспокоїлася, найцікавішим епізодом в цей відрізок став сейв голкіпера Лас-Пальмаса після удару Маная. Втім, форвард був у офсайді, що і зафіксував арбітр. На 25-й хвилині вже господарі могли забивати після подачі з кутового – м'яч пройшов поруч зі стійкою. В наступному епізоді Томеу Надаль – голкіпер Альба – отримав пошкодження, виправляючи помилку партнера, але зумів продовжити гру.

Перший же удар в площину воріт завершився голом. На 31-й хвилині Хонатан Вієра, який повернувся в Іспанію після періоду в Китаї, ударом в дотик замкнув простріл де ла Белли з флангу та відкрив рахунок у матчі. Цей гол став першим в сезоні для форварда, який проводив лише другу гру після повернення з Піднебесної. Поганий знак для Зозулі та компанії, адже в попередніх поєдинках чемпіонату за участю Альбасете забивала лише одна команда.

Неприємності Альби цим не завершилися – Роберто Олабе отримав пошкодження та змушений був залишити поле. Замість нього вийшов Леонардо Капецці. Наприкінці першого тайму господарі просили пенальті після падіння де ла Белли, але рефері залишився незворушним. Тут же голкіпер Альбасете "привіз" момент, на рівному місці зігравши рукою за межами штрафного майданчика. Хонатан Вієра покарав за таке недбальство, класним ударом зі штрафного оформивши дубль.

2:0 – підсумок першого тайму. Роман Зозуля отримав оцінку 6,7 від Sofa Score за перший тайм – середній бал серед гравців Альбасете. Цікаво, що обидва удари у площину воріт завершились голами, а "механічний сир" за перші 45 хвилин так і не влучив у ворота господарів.

В дебюті другої 45-хвилинки команди обмінялися дальніми ударами – в обох випадках м'яч не долетів до голкіперів. На екваторі години гри Томеу Надаль врятував Альбасете від третього гола. Після подачі того ж Вієри та удару головою Лемоса голкіпер перевів м'яч у стійку. Пощастило Зозулі та компанії, адже інтрига могла остаточно зникнути. І тут же гості завдали перший удар у площину воріт суперника. Саме Роман Зозуля у своєму стилі виграв верхову боротьбу та класно пробив – голкіпер на місці.

На 68-й хвилині канарці зняли питання про переможця. Хонатан Вієра прорвався правим флангом і навісив на Пекхарта, а чех ударом в порожні ворота поховав надії Альбасете на очки у цій грі.

Перший приємний момент для Альбасете трапився на 86-й хвилині. Роман Зозуля скоротив відставання своєї команди в рахунку. Українець головою переправив м'яч у ворота повз голкіпера, який помилився на виході. Перший гол форварда в сезоні 2019/20! На останніх секундах Зозуля ще й віддав асист на Кунью, який забив другий гол Альбасете, але було вже пізно. 3:2 – перемога Лас-Пальмаса. Саме Зозуля отримав від Sofa Score найвищу оцінку в складі "механічного сиру" – 8,3.

Лас-Пальмас набрав 9 очок та піднявся на 13 місце. Альбасете залишився на 6-й позиції, але вже в суботу ризикує опуститися нижче. Наступний матч Альба проведе 1 жовтня проти Расінга.

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