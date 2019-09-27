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"Він зробить вас мільйонером": Зозуля з Альбасете підкорив Європу неймовірним досягненням і карає за образи

09:00 1564 Читать на русском
"Він зробить вас мільйонером": Зозуля з Альбасете підкорив Європу неймовірним досягненням і карає за образи
Роман Зозуля став співучасником дива Альбасете
Тарас Котів Тарас Котів

Альбасете повертається у боротьбу за Прімеру. Проваливши старт сезону в Сегунді та відчуваючи шалені проблеми з атакою і кадровим дефіцитом, іспанський клуб примудрився втриматися на плаву.

Альбасете здолав Малагу і повернувся в топ-6 другого за класом іспанського дивізіону. Зозуля не зіграв, хоча його клуб виграв апеляцію і домігся скасування дискваліфікації за перебір жовтих карток. Романом вирішили не ризикувати, адже попереду команду Раміса чекає новий ігровий марафон – 3 матчі за 7 днів. Лас-Пальмас, який забив стільки ж голів, але перебуває в зоні вильоту. Расінг з орендованим сином Зідана у воротах. Алькоркон Мякушка, який лише на 1 бал відстає від Альбасете, хоча забив утричі більше за цю команду.

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Команда українця знову стає сенсацією не лише в Іспанії. Жахливо виглядаючи, створюючи обмаль гольових моментів (лідер атак Роман Зозуля пробиває в середньому менше одного разу за гру – 0,8) і маючи посередній бюджет (лише 12-е місце в Сегунді за зарплатним фондом – 7,93 млн євро), вона продовжує реально мріяти про вихід у Прімеру. Через ігри та запуск новачків Альба потроху набирає втрачену форму, завдяки якій ледь не вийшла в елітний дивізіон цього літа. Попередній тижневий 3-матчевий марафон розпочався гучним фіаско від Тенеріфе, середняка першості, але потім прийшли дві перемоги за 4 дні.

"Якщо ви товаришуєте чи є близькою людиною Луїса Раміса, не вагайтеся – запропонуйте йому взяти участь у державній лотереї, і ви станете мільйонером. Адже тренера Альбасете торкнулася чарівна паличка удачі. Тільки цим можна пояснити екстраординарну ефективність його команди", – пише Marca. Його хлопці відзначилися 4 рази за 7 ігрових днів, і це найгірша атака Сегунди. Стільки ж в активі Малаги, Лас-Пальмаса й Екстремадури, які застрягли в зоні вильоту чи десь поблизу. Один з цих голів Альби забили самі суперники, 2 – з пенальті, призначених завдяки всевидячому оку VAR. І лише 1 прийшов з гри.

Кожен з цих забитих м'ячів приніс "манчегос" по 3 очки, в сумі 12. Неможливо було отримати більше з цього мінімуму. В Європі не існує більш ефективної команди, ніж Альбасете. За всю історію 2-х іспанських дивізіонів лише 3 клуби набирали 12 очок, відзначившись 4 рази. Однак, щоб подібне трапилося з негативною різницею м'ячів, то це унікальне досягнення! Реал Хаен і Толедо не лише забивали мало, а й суперникам дозволяли ще менше.

Альба ж пропустив 9 м'ячів, але з різницею мінус 5 йде в зоні плей-офф за підвищення в класі. Фарт розповсюджується і на захист. Воротар Томеу Надаль матч за матчем стає найкращим у своїй команді, зупиняючи м'ячі, які, здавалося, неможливо було витягнути, а гравці Жирони, Депортіво, Малаги та Уески вже 6 разів влучали у стійку чи поперечину замість того, щоб забити йому. Ще декілька разів виручав VAR, який вносив корективи на користь команди Раміса.

Ще сильніше вражає те, що минулоріч Альбасете, зігравши 7 турів, набрав тільки на 1 бал більше. При цьому "механічний сир" відзначився на 9 разів більше, а різниця м'ячів була плюс 6. Минуло 12 місяців, і "манчегос" посідають те саме шосте місце, хоча сума у графі забитих і пропущених є просто аномальною – стало гірше на 11 пунктів. Просто нереально уявити собі більшу рентабельність з кожного реалізованого моменту – вони всього 7 разів загалом влучили по воротах у переможних матчах!

Одним з героїв, на совісті яких ця шокуюча ефективність – наш добрий знайомий. Роман Зозуля заробив 1 згаданий 3-очковий пенальті, покаравши фанатів Депортіво за те, що ті обзивали його у своїх кричалках словом, яке в найм'якшому перекладі звучить як "козел". Перед тим екс-форвард Динамо і Дніпра змусив забити у свої ворота гравця Жирони. У матчі проти Уески колишній форвард збірної України лише дивом не забив – програв дуель голкіперу та влучив у стійку. Це сталося за рахунку 1:0 на користь Альбасете, який виглядає зачаклованим для всіх сторін.

В останньому турі його відсутністю скористався Манай, що забив переможний гол у ворота Малаги. Утім, вболівальники і журналісти не забували про свого улюбленця. Зозуля стежив за грою в компанії сина, і навіть така його присутність пішла команді на користь. Деякі фанати Альбасете починають нервувати через відсутність голів Романа, адже той підписав новий покращений контракт перед сезоном 2019/20, та поки має не такий великий вплив на атаку команду, як було до того. Однак більшість все ще стоїть горою за короля другого поверху – Зозуля покращив свій відсоток виграних єдиноборств, але передач від партнерів став отримувати менше через втрату вчорашніх лідерів креативу в середній лінії.

А тим часом клуб другого іспанського дивізіону продав рекордну для себе у другому дивізіоні кількість абонементів на сезон – 9 202. Луїс Раміс зізнається, що не задоволений званням найбільш ефективної команди Європи. Хоч у цьому є певний позитив, тренеру, який починав з молодіжки Реала і показав вміння витискати максимум, хотілося б більше забитих голів у ворота суперників. Вірні фанати цієї незвичайної команди заслуговують нових феєрій. І схоже, що Альбасете стоїть на правильному шляху, щоб забезпечити їм чергові свята.

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Іспанія Альбасете Альбасете Українці за кордоном Збірна України Рекорди Відеоновини Статті Головне Сегунда Тарас Котів Роман Зозуля Роман Зозуля Томеу Надаль Томеу Надаль
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