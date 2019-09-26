Українець як смертельна зброя: Маліновський отримав найвищі в сезоні оцінки італійських ЗМІ та тіфозі за Рома – Аталанта

Руслан Маліновський не вразив статистичні портали, але продовжує залишатися улюбленцем журналістів на Апеннінах. Гравець збірної України взяв участь у вечорі ностальгії імені УПЛ під назвою Рома – Аталанта.

Екс-гравці Зорі, Металіста, Дніпра і Шахтаря ("гірників" представляв ще й попередній тренер) зійшлися на Олімпіко в рамках 5-го туру Серії А. Аталанта знову приголомшила Рому, яка в рідних стінах не перемагає цих нерадзуррі вже 6-й поспіль сезон, послідовно чергуючи нічиї з поразками. Маліновський зіграв важливу роль у свіжому тріумфі, перевершивши колишніх легіонерів УПЛ. На думку тіфозі Аталанти, півзахисник збірної України заслужив на 7,5 і став 3-м найкращим гравцем матчу в Римі, поступившись лише воротарю Голліні та джокеру Сапаті, який вийшов на заміну та приніс результат, завдяки якому команда Гасперіні вийшла на 3-є місце.

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Італійські ж ЗМІ видали Руслану 6-й найвищий бал у середньому. Ці 6,9 бала стали для нього найкращою відзнакою з моменту приходу в Аталанту. Навіть неймовірно продуктивний перфоманс проти Фіорентини оцінили трохи нижче (6,8 від журналістів та 7,1 від тіфозі). Що повинно було сподобатися насамперед? Маліновський прекрасно відіграв у пресингу, відборах, підтримував інтенсивність у центрі поля, та й загалом у нього було більше чорнової, ніж креативної роботи. Хоча не забував і загострювати у своєму стилі – Ілічіч ще в першому таймі міг принести партнеру гольовий пас, якби краще розпорядився м'ячем.

А ось відібрати в Руслана м'яч і піти у відрив майже нереально – дриблінг і контроль на дуже солідному рівні (заробив на собі 3 фоли, найбільше в матчі). Загалом же його присутність вкрай позитивно впливає на результати команди з першого ж місяця офіційних виступів. Набравши 10 очок за 5 турів, Аталанта демонструє найкращий старт у чемпіонаті Італії за останні 8 років. З українцем у старті бергамаскі втратили лише 2 очки, а також перервали 14-матчеву безпрограшну серію Роми. Символічно, що завдали першої поразки Фонсеці, який зовсім не бачив перспектив Руслана в Шахтарі та дозволив остаточно відпустити в Генк за смішні 2 мільйони євро.

10 - I punti dopo cinque partite per l'Atalanta in questa Serie A, miglior risultato per i bergamaschi nella massima serie dal 2011/12 (10). Dea.#RomaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/nsqmvymBu3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 25, 2019

Профільний автор La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана пише, що "Аталанта не припиняє дивувати", виносячи у заголовок героя зустрічі Сапату, а також Маліновського. "Звичний бомбардувальник, стабільність українця і перша зустріч без пропущених голів – зустріч у Римі змушує Гасперіні посміхатися. Гігант попереду – бомбер Аталанти забив 28 голів у попередньому сезоні, а тепер на його рахунку вже 4 забиті м'ячі. Сапата уособлював собою старе і нове цієї супер Аталанти.

Новий етап з навантаженнями в ЛЧ спрощує велика кількість талантів і доступних рішень для тренера. Дуван, який замінив Ілічіча, це підтверджує. Тасування гравців основи триває майже без кінця-краю. У попередньому матчі камбек започаткував Йосіп, тепер долю матчу вирішив Сапата. І який Маліновський... Не можна не вихваляти його. Позитив попередніх матчів було підтверджено проти Роми.

Плеймейкер лише на папері, українець виглядає тотальним півзахисником: мобільно рухає м'яч, показує швидкість мислення, це розпорядник гри у фазі володіння і перший конструктор при початках атак біля свого штрафного. Після тривалих і складних перемовин влітку Перкассі виклав Генку 13,6 млн євро. Немала сума грошей, але безумовно, витрачена якнайкраще. Тепер Маліновський може стати реальною доданою вартістю для Гасперіні".

LGdS також відзначає, що першим суперником у сезоні 2019/20, від якого Аталанта вберегла свої ворота сухими, стала Рома, яка при Фонсеці досі забивала в середньому 2,8 гола за матч, а востаннє не відзначалась вдома ще в жовтні 2018-го. Про жахіття у вигляді 12 пропущених за 5 офіційних ігор нарешті вдалося призабути. "Ідеальний Толої, який посилає проблеми старту сезону в архів. Прекрасна відповідь Паломіно на нещасний недільний виступ. Дивовижний виступ Голліні, який зупинив спочатку Джеко, потім Калініча – голкіпер набуває впевненості. Чудовий дебют К'яера, що повернувся в Серію А через 8 років після дебюту в останньому італійському сезоні... з Ромою.

На шляху до Шахтаря. Своєчасний, рішучий і лідер у тріо центру захисту. Відчуття, яке потребує підтвердження, але схоже, що раптовий відхід Шкртела став чудовим "асистом" для приходу К'яера, який став додатковим лідером команди Гасперіні, в якій усі важливі. Поза всякими сумнівами, це був чудовий спосіб підготуватися до поїздки на матч проти Сассуоло і передусім – гри в Мілані проти Шахтаря (1-го жовтня), де не буде місця для помилок, але ця "Богиня" віщує щось добре", – застерігає чинного чемпіона України перед дуеллю в ЛЧ провідне видання Італії.

Команді Каштру дійсно є чого остерігатися. Якщо на старті сезону Аталанта була дуже вразливою в оборонній фазі, то тепер, зокрема, і завдяки більш працелюбному в захисті Маліновському на позиції треквартісти, ніж Гомес, команда починає підтягувати і цей компонент. А ось у гостроті атак бронзового призера Серії А 2018/19 сумніватися знову і знову не доводиться. Серед клубів топ-чемпіонатів лише Манчестер Сіті (5,2) та Наполі (5,7) витрачають у середньому менше хвилин на створення небезпечного моменту. Аталанта (5,9) перевершує навіть Реал і Ліверпуль.

Fewest minutes played per chance created in Europe's top 5 leagues and the Championship in 2019/20:



Man City (5.2)

Napoli (5.7)

Lazio (5.9)

Atalanta (5.9)

Real Madrid (6.1)

Bologna (6.6)

Liverpool (6.6)

LEEDS (6.6)

Sassuolo (6.7)

Fiorentina (6.8)



[Via @LUFCDATA] pic.twitter.com/T4hcpYgLd4 — TEAMtalk (@TEAMtalk) September 26, 2019

Гасперіні після матчу відзначив, що український хавбек уже не вперше відмінно впорався зі своїми обов'язками, показавши себе класним гравцем, лідером з хорошим ударом, який подобається всім. Mediaset висловив згоду з наставником Аталанти. Телеканал виділяє синхронність у діях Маліновського і Гомеса на позиції треквартісти. Руслан отримав 6,5, третій найкращий бал за матч проти Роми: "Витончена нога і чудове бачення поля. Разом з Гомесом робить велику роботу від півзахисту до атаки". Журналісти також відзначають, що Аталанта встановила рекордну 9-матчеву серію виїзних матчів Серії А без поразок.

Інші італійські ЗМІ також високо оцінили роботу гравця збірної України. Маліновський отримав 7 балів від Il Giorno, по 7,5 від авторів L'Eco di Bergamo і CalcioAtalanta. Фанатський сайт справедливо зазначає, що Сапата і Голліні перевершили всіх, але й Руслан, де Рон, Фройлер і К'яер зіграли дуже добре. "Фанати вибрали найкращим воротаря, а журналісти – нападника. Преса зробила особливий акцент на грі пари центральних півзахисників Мартен де Рон – Ремо Фройлер, новачка К'яера. Аплодисменти також заслужив Маліновський з майже сімкою від ЗМІ та 7,5 від тіфозі".

Маріна Белотті пояснює, чому ключовою ланкою Аталанти є півзахист: "Виразне виконання, дриблінг, контроль простору". Ось чому "Богиня" виглядає королевою середньої лінії поля, яка читає і реалізує свої задуми, мов по нотах. У цих музичних партіях Руслан керує оркестром від опорної зони, а не обмежується роллю плеймейкера. "Найуспішніший хіт літнього трансферного вікна. Він здатен керувати полем одноосібно. Це дзига, яка шалено крутиться. Реджиста всього поля, який не потребує періоду адаптації, а бере на свої плечі всі обов'язки.

Маліновський прекрасний. Нетипова здатність адаптуватися до гри команди, адже зазвичай гравцям потрібен час. Ні, він народився готовим до Аталанти, щоб проходити повз опонентів, а також виконувати штрафні та кутові удари, як ніхто інший. З його шаленими діями українець перетягує всі шахові фігури вперед, піднімаючи рівень цілої команди. Якщо стільки м'ячів надходить до Ілічіча та партнерів, це завдяки тому, що всі небезпечні атаки народжуються тут, посеред опорної зони". Українцю активно допомагали Фройлер і де Рон, які повернулися до своєї найкращої версії.

CalcioAtalanta називає півзахист команди Гасперіні смертельною зброєю, яку бергамаскі повинні тепер показати і в матчах Ліги чемпіонів, де набагато динамічніший темп. Аталанта додає собі розкоші завдяки Маліновському. Руслан настільки вражає тренера, що той спокійно може пожертвувати Гомесом чи Сапатою в атаці без шкоди для результату. Лава запасних дає Гасперіні результат з перших матчів сезону, в якому нерадзуррі вже перевиконали минулорічний врожай очок удвічі. Чи то Маліновський, чи Мурієль, чи Сапата, чи Ілічіч – джокери "Богині" негайно читають і змінюють хід гри. І це ще один важливий фактор перед зустріччю з Шахтарем, адже команда з Бергамо все ще має багато чого сказати в ЛЧ.

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