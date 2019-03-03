Ювентус у скандальному матчі втримав важку перемогу над Наполі

В рамках 26-го туру італійського чемпіонату Ювентус завдяки голам Міралема П'яніча та Емре Джана переміг Наполі, хоча був дуже близьким до втрати очок.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 26-й тур

Наполі – Ювентус – 1:2

Голи: Кальєхон, 61 – П'яніч, 28, Джан, 39

Вилучення: Мерет, 25 – П'яніч, 47

Нереалізований пенальті: Інсіньє, 84

Матч стартував без особливої гостроти та у розміреному темпі. Наполі трохи активніше працював з м'ячем і створив перший момент у зустрічі – це Зєлінскі на 12-й хвилині скористався відскоком та з лівого краю штрафного пробив у притірку з дальною стійкою. Втім, суттєвої переваги неаполітанці не мали, але гра у підопічних Карло Анчелотті явно йшла – і вони самі її зруйнували.

На 25-й хвилині відбувся повортній момент у зустрічі. Малькуі віддав жахливу передачу назад, фактично викотивши м'яч у ноги Роналду, а голкіпер Мерет у спробі вибити його з-під ніг Кріштіану збив нападника перед власним штрафним. Ну, або не збив – повтори чіткого розуміння ситуації не дали, але арбітр Джанлука Роккі одразу показав червону картку.

Наполі залишився у меншості, а П'яніч прямим ударом із заробленого штрафного перекинув стінку та влучив у лівий нижній кут – 1:0. Втім, в наступній же атаці неаполітанці могли зрівняти рахунок: Зєлінскі відклеївся від К'єлліні, увірвався на лівий край штрафного та покотив м'яч повз Щенсного – штанга врятувала Ювентус. Через дві хвилини у "Партенопеї" пройшла контратака 2-в-2, однак у її завершенні удар Руїса з меж штрафного було моментально заблоковано. По інерції господарі провели ще кілька непоганих випадів та ударів (особливо активним був Інсіньє), але їх гострота ставала все меншою і меншою.

Ювентус поступово вирівняв гру, виконавши декілька стандартів. Після одного з них Міралем П'яніч пробив з-за меж штрафного під поперечину, але Оспіна парирував постріл. Втім, новий кутовий приніс господарям лихо: туринці розіграли корнер, Бернардескі подав у штрафний, а Джан потужним ударом головою з рикошетом від Хюсая подвоїв перевагу своєї команди – 0:2. Наполі був шокований, а Ювентус довів тайм до перерви без особливого спротиву з боку суперника.

Здавалося, що гру завершено, але старт другого тайму несподівано вирівняв склади команд. Міралем П'яніч – єдиний футболіст, який отримав жовту картку в першому таймі – вже на 47-й хвилині підіграв собі рукою в центрі, отримавши друге попередження й автоматичне вилучення. Втім, після цієї події хід зустрічі особливо не змінився; Ювентус тримав м'яч та ініціативу, а Наполі не міг знайти потрібний темп атак та розтягнути оборону "б'янконері".

Картина стала змінюватись в середині тайму. Наполі все настирніше ліз уперед і несподівано забив: на 61-й хвилині Інсіньє виконав подачу на лінію воротарського, а Кальєхон елегантно замкнув у дотик – 1:2! Ювентус явно не очікував такого повороту, а господарі відчули "запах крові" та почали справжню осаду карного майданчика туринців.

65 хвилина – Аллан пробив з дистанції поруч з воротами. У наступній же атаці Зєлінскі прострілив з лівого флангу на дальню штангу – ніхто не замкнув, але Алекс Сандро у паніці виніс м'яч на кутовий. На 68-й Зелінскі вдарив з лівого краю штрафного у ближній кут, однак Щенсни парирував – як і постріл під саму поперечину від Пйотра на 70-й. Ще через дві хвилини з дистанції пробив Фабіан Руїс – м'яч рикошетами пролетів прямо біля лівої стійки. Ювентус розгубився і не виходив з власного штрафного і, зрештою, привіз собі пенальті за гру рукою Алекса Сандро. Щоправда, рішення арбітра знову було суперечливим.

Лоренцо Інсіньє на 84-й хвилині підійшов до "точки", розігнався, пробив – і влучив у штангу! Після цього гра закипіла ще більше. На полі почалися сутички, через які Джанлукка Роккі втомився видавати жовті картки. Злість на полі була настільки неприкритою, що неаполітанці демонстративно ігнорували правила фейр-плей та починали атаки, але нереалізований пенальті, схоже, надломив господарів та розбудив Юве. Туринці догравали матч майже без моментів біля власних воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "б'янконері".

Таким чином, Ювентус набрав 72 залікових бали, тримаючи лідерство у Серії А з 16-очковим відривом від другого місця. На ньому знаходиться Наполі, у якого всього 56 пунктів.