Ювентус хоче придбати у Роми Дзаньйоло – туринці вже контактують з агентом гравця

Атакувальний півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло може опинитись у таборі чинного чемпіона Італії.

Керівництво "старої синьйори" націлилось на молодого хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло, повідомляє Calciomercato.

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Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі особисто контактує з агентом гравця щодо можливого трансферу.

Сам 19-річний футболіст схиляється до продовження контракту з Ромою, яка обіцяє півзахиснику збільшення зарплатні до 2-х млн євро на рік (зараз Ніколо отримує 700 тисяч).

В поточному сезоні Серії А Дзаньйоло провів 16 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.

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