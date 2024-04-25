Спінаццола все ще зберігає шанси залишитися в Ромі, незважаючи на контракт, який спливає наступного літа. Як інформує TuttoSport, чемпіон Європи задоволений змінами в команді після призначення Даніеле Де Россі і хотів би продовжити виступати в складі "джаллороссі".

Де Россі визвірився на гравця Роми через питання про відпочинок – відео люті тренера "вовків"

Повідомляється, що Леонардо може підписати з римським клубом новий дворічний контракт. Однак для цього йому доведеться погодитися на істотне зниження зарплати. 31-річний гравець захищає кольори Роми з 2019 року, але традиційно пропускає дуже багато матчів через травми – він вважається "кришталевим" гравцем.

Раніше вважалося, що влітку чемпіон Європи 2020 року у складі збірної Італії абсолютно точно покине столицю Італії.

Рома програла Болоньї матч за топ-4 Серії А – ефектна бісіклета і технології, які не допустили "загадки Луніна"