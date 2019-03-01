К'єлліні: Матч Ювентуса проти Наполі – великий крок на шляху до восьмого поспіль чемпіонства

Захисник Ювентуса Джорджіо К'єлліні поділився очікуваннями від матчу 26-го туру Серії А проти Наполі.

"Ми тренуємося з ентузіазмом і бажанням перемагати. Очікуємо, що матч буде чудовим. Наполі завжди був непростим суперником для нас. Зараз вони хочуть виграти, щоб відновити гонку за титулом і довести, що є такими ж сильними, як і ми.

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Наш візит на Сан-Паоло – це не тільки можливість зробити ще один великий крок на шляху до восьмого поспіль чемпіонства, але і важливий тест перед повторною грою з Атлетіко в плей-офф Ліги чемпіонів", – цитує К'єлліні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, поєдинок 26-го туру чемпіонату Італії Наполі – Ювентус відбудеться 3 березня, початок о 21:30.

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