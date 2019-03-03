Ювентус в скандальном матче удержал тяжелую победу над Наполи

В рамках 26-го тура итальянского чемпионата Ювентус благодаря голам Миралема Пьянича и Эмре Джана победил Наполи, хотя был очень близок к потере очков.

Чемпионат Италии 2018/2019, 26-й тур

Наполи – Ювентус – 1:2

Голы: Кальехон, 61 – Пьянич, 28, Джан, 39

Удаление: Мерет, 25 – Пьянич, 47

Нереализованный пенальти: Инсинье, 84

Матч стартовал без особой остроты и в размеренном темпе. Наполи немного активнее работал с мячом и создал первый момент во встрече – это Зелински на 12-й минуте воспользовался отскоком и с левого края штрафной пробил в притирку с дальней штангой. Впрочем, существенного преимущества неаполитанцы не имели, но игра у подопечных Карло Анчелотти явно шла – и они сами её разрушили.

На 25-й минуте состоялся повортный момент во встрече. Малькуи отдал ужасную передачу назад, фактически выкатив мяч в ноги Роналду, а голкипер Мерет в попытке выбить его из-под ног Криштиану сбил нападающего перед собственной штрафной. Ну, или не сбил – повторы чёткого понимания ситуации не дали, но арбитр Джанлука Рокки сразу показал красную карточку.

Наполи остался в меньшинстве, а Пьянич прямым ударом с заработанного штрафного перебросил стенку и попал в левый нижний угол – 1:0. Впрочем, в следующей же атаке неаполитанцы могли сравнять счёт: Зелински отклеился от Кьеллини, ворвался на левый край штрафной и покатил мяч мимо Щенсного – штанга спасла Ювентус. Через две минуты у "Партенопеи" прошла контратака 2-в-2, однако в её завершении удар Руиса из пределов штрафной было моментально заблокирован. По инерции хозяева провели ещё несколько неплохих выпадов и ударов (особенно активен был Инсинье), но их острота становилась всё меньше и меньше.

Ювентус постепенно выровнял игру, выполнив несколько стандартов. После одного из них Миралем Пьянич пробил из-за пределов штрафной под перекладину, но Оспина парировал выстрел. Впрочем, новый угловой принес хозяевам беду: туринцы разыграли корнер, Бернардески подал в штрафную, а Джан мощным ударом головой с рикошетом от Хюсая удвоил преимущество своей команды – 0:2. Наполи был шокирован, а Ювентус довёл тайм до перерыва без особого сопротивления со стороны соперника.

Казалось, что игра завершена, но старт второго тайма неожиданно выровнял составы команд. Миралем Пьянич – единственный футболист, который получил жёлтую карточку в первом тайме – уже на 47-й минуте подыграл себе рукой в ​​центре, получив второе предупреждение и автоматическое удаление. Впрочем, после этого события ход встречи особо не изменился; Ювентус держал мяч и инициативу, а Наполи не мог найти нужный темп атак и растянуть оборону "бьянконери".

Картина стала меняться в середине тайма. Наполи всё настойчивее лез вперёд и неожиданно забил: на 61-й минуте Инсинье выполнил подачу на линию вратарской, а Кальехон элегантно замкнул в касание – 1:2! Ювентус явно не ожидал такого поворота, а хозяева почувствовали "запах крови" и начали настоящую осаду штрафной туринцев.

65 минута – Аллан пробил с дистанции рядом с воротами. В следующей же атаке Зелински прострелил с левого фланга на дальнюю штангу – никто не замкнул, но Алекс Сандро в панике вынес мяч на угловой. На 68-й Зелински ударил с левого края в ближний угол, однако Щенсны парировал – как и выстрел под самую перекладину от Пйотра на 70-й. Еще через две минуты с дистанции пробил Фабиан Руис – мяч рикошетом пролетел прямо у левой штанги. Ювентус растерялся и не выходил из своей штрафной и, наконец, привёз себе пенальти за игру рукой Алекса Сандро. Правда, решение арбитра снова было противоречивым.

Инсинье на 84-й минуте подошёл к "точке", разогнался, пробил – и попал в штангу! После этого игра закипела ещё больше. На поле начались потасовки, из-за которых Джанлукка Рокки устал выдавать жёлтые карточки. Злость на поле была настолько неприкрытой, что неаполитанцы демонстративно игнорировали правила фэйр-плей и начинали атаки, но нереализованный пенальти, похоже, надломил хозяев и разбудил Юве. Туринцы доигрывали матч почти без моментов у своих ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "бьянконери".

Таким образом, Ювентус набрал 72 зачётных балла, удерживая лидерство в Серии А с 16-очковым отрывом от второго места. На нём находится Наполи, у которого всего 56 пунктов.