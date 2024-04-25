У четвер, 25 квітня, у Серії А було дограно матч 31-го туру між Удінезе і Ромою. Римляни дотиснули суперника завдяки голу Крістанте (2:1).

14-го квітня матч між Удінезе і Ромою не був дограний. Центральний захисник гостей Еван Н'Діка відчув біль у ділянці серця і покинув поле на ношах. Головний тренер Роми Даніеле Де Россі наполіг на тому, щоб матч дограли в інший день: первинне обстеження івуарійця показало "жовтий код" – не критичний, але такий, що насторожує. Н'Діка відправили в лікарню, де він пройшов низку тестів. Згодом медики діагностували захиснику колапс легені – життю Евана нічого не загрожувало.

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У четвер, 25 квітня, матч Удінезе – Рома було відновлено рівно з того часу, коли його було зупинено – о 71:30. Згідно з регламентом Ліги, склади обох команд могли зазнати серйозних змін, винятком могли стати тільки замінені гравці – їм не дозволялося продовжити гру. Головною ж подією зустрічі в Удіне став дебют Фабіо Каннаваро на посаді головного тренера господарів. Через інцидент із Н'Діка вийшло так, що в одному й тому ж матчі "зебрами" керували двоє різних головних тренерів – Каннаваро замінив звільненого Габріеле Чоффі після поразки Удінезе від Верони в матчі 33 туру Серії А.

Римляни збиралися дотиснути Удінезе за ці неповні 20 хвилин, тому Де Россі вибрав дуже атакувальний склад зі здвоєним центром нападу у вигляді зв'язки Абрахам-Азмун. Але перший гольовий момент цього вечора створили саме господарі – Свілар потягнув складний м'яч після сильного удару Лоренцо Лукки точно під штангу.

Рома відповіла небезпечним ударом Азмуна після грубої помилки Переса – захисник "зебр" подарував м'яч суперникові просто перед своїми воротами, але господарів врятував воротар Окойє.

Коли гра наближалася до свого завершення, захисники Удінезе не розібралися між собою і на рівному місці подарували гостям кутовий. Перший розіграш успіху римлянам не приніс – удар Пеллегріні був заблокований. А ось після другого навісу Дибали Крістанте виграв верхову боротьбу і забив переможний м'яч. На годиннику було 94:35 – арбітр дозволив провести цю атаку, незважаючи на чотири компенсовані хвилини.

Завдяки цій перемозі Рома збільшила свою перевагу над Аталантою до чотирьох очок і міцно закріпилася на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Це місце дасть змогу команді потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

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