Наполі – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наполі програв Ювентусу в центральному матчі 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Ювентус.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 26-й тур

Наполі – Ювентус – 1:2

Голи: Кальєхон, 61 – П'яніч, 28, Джан, 39

Вилучення: Мерет, 25 – П'яніч, 47

Нереалізований пенальті: Інсіньє, 84

Туринці здобули дуже важливу перемогу над найближчим переслідувачем. Інсіньє мав шанс врятувати "партенопейців" від поразки, але не зумів реалізувати пенальті.

Ювентус у скандальному матчі втримав важку перемогу над Наполі

Таким чином, Ювентус набрав 72 залікових бали, тримаючи лідерство у Серії А з 16-очковим відривом від другого місця. На ньому знаходиться Наполі, у якого всього 56 пунктів.