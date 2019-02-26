Ювентус готовий продати Дибалу заради підписання Хамеса

Хамес Родрігес має великі шанси влітку перейти в туринський Ювентус.

Ювентус прагне вирішити долю Пауло Дибали перед тим, як зайнятись придбанням Хамеса Родрігеса, повідомляє Calciomercato.

Твіттеріада. Лунін, син Ярмоленка і загадкова білявка, яка двічі завагітніла від українського форварда із чужої збірної

За інформацією видання, "зебри" готові продати аргентинця в інший клуб заради придбання колумбійського хавбека Баварії.

Цього літа завершується термін орендної угоди в Мюнхені, і Хамес повернеться в мадридський Реал. Раніше повідомлялось, що "Рекордмайстер" не буде викупляти контракт футболіста.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду