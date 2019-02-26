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Ювентус готовий продати Дибалу заради підписання Хамеса

07:30 876 Читать на русском
Ювентус готовий продати Дибалу заради підписання Хамеса
Хамес Родрігес / соцмережі

Хамес Родрігес має великі шанси влітку перейти в туринський Ювентус.

Ювентус прагне вирішити долю Пауло Дибали перед тим, як зайнятись придбанням Хамеса Родрігеса, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, "зебри" готові продати аргентинця в інший клуб заради придбання колумбійського хавбека Баварії.

Цього літа завершується термін орендної угоди в Мюнхені, і Хамес повернеться в мадридський Реал. Раніше повідомлялось, що "Рекордмайстер" не буде викупляти контракт футболіста.

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