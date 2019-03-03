Ювентус роздумує над поверненням Конте

Італійський фахівець Антоніо Конте може знову стати головним тренером туринців.

"Б'янконері" розглядають можливість повернення на тренерський місток команди Антоніо Конте, який зі скандалом покинув туринців у 2014 році, інформує Corriere dello Sport. Стосунки Конте та президента Юве Аньєллі вже налагодилися. Усі конфлікти між ними у минулому.

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Італійський клуб може звільнити Массіміліано Аллегрі, якщо той вкотре не зможе здобути перемогу у Лізі чемпіонів. Окрім цього, Аллегрі нібито може піти працювати у Манчестер Юнайтед.

До слова, під керівництвом Конте Ювентус здобув 4 титули чемпіона Італії. Окрім цього, Антоніо провів у Юве левову частку кар'єри футболіста. Нагадаємо, італієць перебуває без роботи після звільнення з лондонського Челсі. Разом із "синіми" спеціаліст виграв АПЛ у своєму дебютному сезоні в Англії.

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