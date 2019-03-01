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Роналду після поєдинку з Атлетіко купив Rolls Royce вартістю 400 тисяч євро

19:51 518 Читать на русском
Роналду після поєдинку з Атлетіко купив Rolls Royce вартістю 400 тисяч євро
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Криштіану Роналду купив новий автомобіль після поразки від Атлетіко (0:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Всього через 3 дні після матчу з "матрацниками", 23 лютого, Роналу поїхав до Мілана зі своєю дівчиною Джорджиною, щоб забрати свій новий автомобіль, Rolls Royce Cullinan вартістю 400 тисяч євро.

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Видання Goal.com стверджує, що португальцю знадобилося нове авто, щоб забути розчарування від поразки в Лізі чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Сьогодні Кріштіану похизувався своєю покупкою у соціальних мережах. Зазначається, що салон автомобіля виконаний у чорно-білих кольорах – кольорах нинішнього клубу Роналду Ювентуса.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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