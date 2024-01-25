"Я повністю згідний зі словами Крейга Берлі про Михайла Мудрика. Почеттіно має залишити його у запасі та посилити півзахист. Мадуеке теж має залишитися у запасі, замість нього я б випустив Галлахера.

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Мадуеке – непоганий футболіст, але він грає на інстинктах, а не обмірковує гру, як це робить Мудрик. Вони талановиті гравці на майбутнє з добрими навичками, але зараз вони далекі від того, що ми від них очікуємо", – цитує Лебефа Metro.

Нагадаємо, у поточному сезоні мудрик провів за Челсі 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти.

Свій черговий поєдинок лондонці проведуть у п'ятницю, 26 січня – в 1/16 фіналу Кубка Англії вони прийматимуть Астон Віллу.

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