Напередодні Челсі вийшов у фінал Кубка англійської ліги, розтрощивши у матчі-відповіді Мідлсбро (6:1). "Футбол 24" проаналізував поєдинок, який став не найкращим для українського півзахисника "синіх" Михайла Мудрика.

Михайло Мудрик, який вийшов в основі кубкового матчу проти Мідлсбро, був визнаний низкою профільних видань одним з найгірших гравців Челсі. Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно прибрав українця з поля у перерві – за версією самого аргентинця, через загрозу вилучення Михайла, який встиг заробити жовту картку уже на старті поєдинку.

Інертність та водночас пасивність українця призвели до того, що в жодному із 4-х забитих голів екс-вінгер Шахтаря не узяв участі, а своїм невмінням читати гру розлютив і засмутив партнерів по команді – Енцо Фернандеса, Леві Колвілла та Бена Чілвела. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Челсі взяв розгромний реванш у Мідлсбро та вийшов у фінал Кубка ліги – Мудрик не вразив