"Я полностью согласен со словами Крейга Берли о Михаиле Мудрике. Почеттино должен оставить его в запасе и усилить полузащиту. Мадуэке тоже должен остаться в запасе, вместо него я бы выпустил Галлахера.

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Мадуэке – неплохой футболист, но он играет на инстинктах, а не обдумывает игру, как это делает Мудрик. Они талантливые игроки на будущее с хорошими навыками, но сейчас они далеки от того, что мы от них ожидаем", – цитирует Лебефа Metro.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Свой очередной поединок лондонцы проведут в пятницу, 26 января – в 1/16 финала Кубка Англии они будут принимать Астон Виллу.

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