"Якщо це офсайд, то це офсайд. Але ми створили правила у футболі, і правило говорить, що якщо це не явний офсайд, якого не було, ви повинні продовжувати грати.

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Якщо на останній хвилині лунає такий свисток, це велика помилка, справжня ганьба. Я не знаю, офсайд там чи ні, це можна перевірити, але як можна його побачити без перевірки?

У випадку з другим голом Хоселу, Рюдігер теж майже поза грою. Якби арбітр тоді свиснув, далі нічого б не було, а в підсумку це вирішальний гол.

Боковий суддя сказав мені: "Прошу вибачення, я зробив помилку". Але що мені з цього?

Зрештою, я не з тих, хто хоче звалити все на суддю, Реал заслужив на перемогу, тому що виграв 2:1, але якщо це правило, то це правило, ось і все, що я можу сказати з цього приводу", – цитує захисника мюнхенців NBC Sports.

Нагадаємо, що гол де Лігта у компенсований час було скасовано через офсайд. У підсумку Реал переміг з рахунком 2:1 і здобув путівку у фінал Ліги чемпіонів.

Реал пройшов у фінал ЛЧ, здобувши драматичну перемогу в трилері з Баварією – Лунін і Хоселу врятували Мадрид від фіаско