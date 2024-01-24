"Я зовсім не вірю в Мудрика. Мені здається, те, що він робить більшу частину часу, викликає подив. Він хоче робити все зі швидкістю 100 миль на годину, тому я цьому не дуже вірю.

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Мудрик ухвалює занадто багато поганих рішень, щоб бути в цьому Челсі. Без м'яча чи з м'ячем. Він не надійний і йому доведеться багато працювати", – цитує шотландця Sportskeeda.

Михайло Мудрик у поточному сезоні зіграв за лондонців у 22 матчах. В його активі чотири голи та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Крейг Берлі – вихованець Челсі. Він виступав за "синіх" з 1989 по 1997 роки. Він зіграв за лондонців у 130 матчах, в яких забив 10 голів та віддав п'ять асистів.

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