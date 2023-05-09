Півзахисник Челсі Михайло Мудрик після довгоочікуваної перемоги "синіх", які не вигравали в АПЛ майже два місяці, вирішив відвідати фінал тенісного поєдинку в Мадриді.

Ще одна легенда українського футболу Андрій Шевченко у компанії супертяжа Олександра Усика під час спільної риболовлі тестували казку про щуку на предмет виконання бажань. А Сергій Ребров, за версією арабських журналістів, все-таки погодився очолити збірну України. Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Прапор України для Реброва за 2 млн гривень, перевага Роналду над Мессі – інтерв'ю з MamaRika