Мудрик – на тенісі, риболовля Шевченка з Усиком, Ребров у збірній України та черговий трофей Луніна
13:30 - Читать на русском
"Футбол 24" традиційно промоніторив справи українців за кордоном.
Півзахисник Челсі Михайло Мудрик після довгоочікуваної перемоги "синіх", які не вигравали в АПЛ майже два місяці, вирішив відвідати фінал тенісного поєдинку в Мадриді.
Ще одна легенда українського футболу Андрій Шевченко у компанії супертяжа Олександра Усика під час спільної риболовлі тестували казку про щуку на предмет виконання бажань. А Сергій Ребров, за версією арабських журналістів, все-таки погодився очолити збірну України. Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
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