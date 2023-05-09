Мудрик – на теннисе, рыбалка Шевченко с Усиком, Ребров в сборной Украины и очередной трофей Лунина
13:30 - Читати українською
"Футбол 24" традиционно промониторил дела украинцев за рубежом.
Полузащитник Челси Михаил Мудрик после долгожданной победы "синих", которые не выигрывали в АПЛ почти два месяца, решил посетить финал теннисного поединка в Мадриде.
Еще одна легенда украинского футбола Андрей Шевченко в компании супертяжеловеса Александра Усика во время совместной рыбалки тестировали сказку про щуку на предмет исполнения желаний. А Сергей Ребров, по версии арабских журналистов, все-таки согласился возглавить сборную Украины. Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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