Полузащитник Челси Михаил Мудрик после долгожданной победы "синих", которые не выигрывали в АПЛ почти два месяца, решил посетить финал теннисного поединка в Мадриде.

Еще одна легенда украинского футбола Андрей Шевченко в компании супертяжеловеса Александра Усика во время совместной рыбалки тестировали сказку про щуку на предмет исполнения желаний. А Сергей Ребров, по версии арабских журналистов, все-таки согласился возглавить сборную Украины. Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Флаг Украины для Реброва за 2 млн гривен, преимущество Роналду над Месси – интервью с MamaRika