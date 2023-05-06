Прапор України для Реброва за 2 млн гривень, перевага Роналду над Мессі – інтерв'ю з MamaRika
6 травня 19:15 - Читать на русском
"Футбол 24" поспілкувався з українською співачкою MamaRika, яка нещодавно повернулась з Дубаю. Там Анастасія мала нагоду зустрітись з українським тренером Сергієм Ребровим, який щедрим внеском допоміг зібрати необхідну суму для ЗСУ.
Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій поспілкувався із співачкою MamaRika, яка проводила концерти в ОАЕ перед українською діаспорою.
Там до збору на допомогу ЗСУ долучились Сергій Ребров з Олександром Зінченком, Андрієм Ярмоленком та Романом Яремчуком, які викупили прапор України з підписами українських захисників за 2,3 млн гривень. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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