"Футбол 24" поспілкувався з українською співачкою MamaRika, яка нещодавно повернулась з Дубаю. Там Анастасія мала нагоду зустрітись з українським тренером Сергієм Ребровим, який щедрим внеском допоміг зібрати необхідну суму для ЗСУ.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій поспілкувався із співачкою MamaRika, яка проводила концерти в ОАЕ перед українською діаспорою.

Там до збору на допомогу ЗСУ долучились Сергій Ребров з Олександром Зінченком, Андрієм Ярмоленком та Романом Яремчуком, які викупили прапор України з підписами українських захисників за 2,3 млн гривень. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".