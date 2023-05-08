Володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Олександр Усик разом з володарем "Золотого м'яча" Андрієм Шевченком сходили на риболовлю.

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"Ми нормально щуки наловили. Ловиkb, випускали назад і загадували бажання. Багато бажань назагадували. Перевіримо, чи виконують вони їх, чи це все казка", – сказав Усик. "Тільки одне бажання загадали", – конкретизував Шевченко.

Нагадаємо, обидва спортсмени є амбасадорами благодійної платформи United 24, яка збирає мільйони доларів на підтримку України у протистоянні з російськими окупантами. Зокрема, Усик (який нещодавно став ще й амбасадором збірної України) долучився до відновлення будинку в Ірпені, а Шевченко опікується реставрацією стадіону у цьому ж населеному пункті.

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