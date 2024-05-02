Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман розповів про невдалу трансферну політику і засилля травм, які завадили поборотись за медалі.

"За версією Максимова, нам не вистачило внутрішнього резерву. Я згоден із його думкою. Динамо і Шахтар у матчах чемпіонату змінюють по п'ять гравців і розгортають хід гри. У нас такої можливості немає.

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Провідних гравців СК Дніпро-1 переслідують травми. Ми почали чемпіонат без Сватка, Лєднєва, Піхальонок тільки-но починав набирати форму. Потім надовго вибули через пошкодження той самий Піхальонок, Філіппов і Третьяков. Когут повністю ще не відновився. Через перебір карток матчі пропускали Сарапій, Адамюк та інші провідні гравці. Бразильці, на яких ми розраховували, від нас поїхали прямо зі зборів. Після двох матчів пішов Кравець.

Кажуть, що ми не посилили команду в зимове міжсезоння, але ми розраховували на наших бразильців. Максимов говорив, що вони в порядку і нам допоможуть. Але бразильці злякалися влучень біля бази в Дніпрі й поїхали. Потім уже було пізно когось підписувати. Вийшло, що у нас команда недоукомплектована на друге коло.

Декількох українців Русол намагався підписати під закриття трансферного вікна, але вони обрали інші клуби. Легіонерів, враховуючи обстріли Дніпра, ми навіть не намагалися підписувати", – розповів Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, після зимової паузи СК Дніпро-1 у 9 матчах здобув лише 2 перемоги, зазнав 2 поразок і розписав 5 нічиїх. Після 26-ти турів команда у турнірній таблиці УПЛ йде четвертою, набравши 45 очок.

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