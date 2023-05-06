Аль-Айн розпочав пошуки нового головного тренера, повідомляє UAE Kick.

Ребров отримав новий варіант працевлаштування – багаторічний учасник Ліги чемпіонів, який переживає велику кризу

За інформацією джерела, нинішній наставник "босів" Сергій Ребров покине еміратську команду після завершення сезону.

Нагадаємо, ЗМІ вже дано сватають 48-річного фахівця у збірну України – навіть перший матч відбору на Євро-2024 проти Англії "синьо-жовті" проводили під керівництвом тимчасового наставника. Окрім того, про інтерес до нашого співвітчизника заявляла і низка європейських клубів.

До слова, Аль-Айн під керівництвом українського фахівця продовжує боротьбу за золото в чемпіонаті ОАЕ – після 24-х турів команда з 48-ма очками йде другою, відстаючи від Аль-Ахлі на три пункти.

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