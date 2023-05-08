Напередодні український легіонер Челсі Михайло Мудрик відвідав фінал тенісного турніру ATP 1000 в Мадриді між Карлосом Алькарасом і Ян-Леннардом Штруффом з призовим фондом 7 652 174 доларів.

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Разом з українцем на трибунах був помічений також форвард Челсі Жоау Феліш, захисник Атлетіко Серхіо Регілон і легендарний нападник Реала Рауль. До слова, перемогу на турнірі вдруге поспіль святкував Алькарас, обігравши суперника у трьох сетах.

Нагадаємо, у суботу, 6 травня, Челсі нарешті перервав 7-матчеву безвиграшну серію в АПЛ, здолавши Борнмут (3:1). Мудрик вийшов в осонові і провів на полі 63 хвилини, записавши собі в пасив жовту картку.

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