Момент істини для Барселони, Анчелотті знову проекзаменує свого учня, іспанська дуель в АПЛ – анонс топ-матчів мідвіку

"Футбол 24" представляє анонс найцікавіших поєдинків європейського мідвіку. Друга серія протистояння в Мілані, Барселона на межі вильоту з Кубка Іспанії, чергові випробування для команд із Манчестера – все це у нашому матеріалі.

Манчестер Юнайтед – Бернлі

Вівторок, 29 січня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитись: МЮ спробує продовжити феноменальну серію під керівництвом Уле Гуннара Сульшера, яка налічує вже 8 поспіль поєдинків у всіх турнірах. Про Жозе Моурінью на Олд Траффорд вже практично не згадують, а "червоні дияволи" відстають від зони Ліги чемпіонів лише на 3 очки. Та й до Тоттенхема, який потрапив у певну кризу, лише 7 пунктів – не так і багато, враховуючи класну форму МЮ.

Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду

Суперником Манчестер Юнайтед в рамках 24 туру стане Бернлі. Підопічні Шона Дайча не знають гіркоти поразки вже у 4-х останніх поєдинках Прем'єр-ліги, здобувши у цих матчах 10 очок. Цей результат дозволив Бернлі покинути зону вильоту та підходити до дуелі з МЮ у доволі хорошому настрої. Звітний поєдинок має важливе значення для обох команд – підопічні Сульшера продовжують боротьбу за топ-4, тоді як гостям необхідні очки у боротьбі за збереження прописки в Прем'єр-лізі.

Ймовірно, норвежець застосує певну ротацію складу, адже в переможному кубковому поєдинку проти Арсенала грали практично всі лідери команди. Що стосується Бернлі, то підопічні Шона Дайча без шансів поступились Манчестер Сіті у Кубку Англії, але навряд чи виліт з турніру став для них великою трагедією. Головне на сьогоднішній день завдання – успішна боротьба за виживання в АПЛ.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ньюкасл – Манчестер Сіті

Вівторок, 29 січня, 22:00. Ньюкасл, Сент Джеймс Парк. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитись: Інший колектив із Манчестера поїде в гості до нестабільного Ньюкасла. І хоча "сороки" у останніх 5 поєдинках АПЛ перемогли лише одного разу, проте тут не варто забувати про рівень суперників. Протягом останнього місяця Ньюкасл протистояв Ліверпулю, Челсі та Манчестер Юнайтед. Підопічні Рафи Бенітеса у цих матчах не здобули жодного очка, проте відверто слабко виглядали лише у протистоянні з Ліверпулем (0:4).

"Містяни" у 2019 році демонструють відмінну форму, здобувши перемоги абсолютно у всіх зіграних поєдинках. Завдяки феноменальній формі лідерів Ман Сіті продовжує погоню за Ліверпулем, зберігаючи відставання від лідера у 4 очки.

Привабливо виглядає як дуель власне на футбольному полі, так і поза ним – увагу привертає протистояння двох іспанських тренерів. Рафаель Бенітес та Хосеп Гвардіола на двох здобули вже чимало трофеїв на Туманному Альбіоні та однозначно мають чим здивувати один одного. Крім того, можливо, Бенітес захоче "допомогти" своїй колишній команді, відібравши очки у її головного конкурента?

Окремої уваги заслуговує персона Олександра Зінченка. Українець провів неповний матч у Кубку ліги проти Бертона, а поєдинок Кубка Англії проти Бернлі пропустив через проблеми зі здоров'ям. Враховуючи даний факт. а також наявність Делфа, Даніло, Вокера та повернення після травми Менді, у українця, на жаль, обмаль шансів вийти на поле Сент Джеймс Парк.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Мілан – Наполі

Вівторок, 29 січня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро.

Чому потрібно подивитись: Мілан та Наполі вдруге за кілька днів зустрінуться у столиці моди – після нульової нічиєї в рамках Серії А команди цього разу виявлятимуть сильнішого вже у Кубку. Цьогорічний розіграш Копа Італії наразі не радує сенсаціями – всі гранди продовжують боротьбу на трофей, тому вже у чвертьфіналі ми маємо змогу спостерігати за битвами титанів Кальчо.

В 1/8 фіналу Наполі та Мілан здобули однакові перемоги з рахунком 2:0, проте якщо команда Карло Анчелотті впоралась із Сассуоло в основний час, то "россонері" лише в екстра-таймі зламали опір Сампдорії.

Після осічки в матчі чемпіонату Наполі відпустив Ювентус вже на 11 очок, тому Кубок Італії, попри не надто великий ажіотаж до турніру на Апеннінах, залишається чи не єдиною можливістю для Карло Анчелотті виграти бодай якийсь трофей у сезоні. Його колишній підопічний Дженнаро Гаттузо зумів дещо налагодити гру Мілана хоча б у захисті – в останніх 5 поєдинках чемпіонату "россонері" пропустили лише двічі та продовжуть посідати позицію в зоні Ліги чемпіонів.

Попри те, що обидві команди практично напевне зіграють не в оптимальних складах, матч Мілан – Наполі, безумовно, є вивіскою. Тим більше, суперники суттєво заборгували фанатам – лише вони минулих вихідних розписали нудну нічию 0:0.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Барселона – Севілья

Середа, 30 січня, 22:30. Барселона, Камп Ноу.

Чому потрібно подивитись: Поразка від Севільї в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії поставила амбіції "блаугранас" на перемогу в турнірі під серйозний удар. Так, у попередній стадії Барса теж програла перший поєдинок на виїзді – проте тоді опонентом був Леванте, а різниця – мінімальною (1:2). Цього разу відіграти провал у першій грі буде значно складніше.

Ернесто Вальверде минулого тижня дав відпочити Ліонелю Мессі і Луїсу Суаресу та поплатився за це. У другому таймі Севілья відправила 2 м'ячі у ворота "блаугранас", суттєво ускладнивши тим завдання виходу у півфінал турніру. Безсумнівно, цього разу "мураха" кине всі сили задля досягнення позитивного результату, але чи не запізно?

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Севілья – це не Леванте, тепер все буде куди складніше. Так, андалусійці не надто переконливо виглядають у виїзних поєдинках, проте саме у Севільї друга атака в Прімері після Барселони (36 забитих голів). Підопічні Пабло Мачіна, діючи на контратаках, однозначно матимуть нагоди для взяття воріт, адже захист каталонців – далеко не еталон надійності. Якщо вони використають бодай одну – Барселоні буде вкрай складно вийти у піфінал. Тим більше, через травму матч пропустить Усман Дембеле, який став головним героєм камбеку з Леванте.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Аталанта – Ювентус

Середа, 30 січня, 21:45. Бергамо, Атлеті Адзуррі Д'Італія.

Чому потрібно подивитись: В матчі 1/4 фіналу Кубка Італії зійдуться найбільш результативні команди Серії А. При цьому Аталанта забила навіть більше за Ювентус – 47 проти 43.

Минулих вихідних бергамаски видали феєрію в матчі з Ромою – поступаючись 0:3, Аталанта не лише врятувала нічию, а ще й могла на останніх секундах забити переможний гол. Що стосується Ювентуса, то чемпіон теж продемонстрував характер у протистоянні з іншою римською командою. Лаціо відкрив рахунок, проте голи португальців Жоау Канселу та Кріштіану Роналду принесли "б'янконері", можливо, і не зовсім заслужену перемогу. Втім, такий вже стиль Юве – вміння виривати результат навіть при невдалій грі.

Наставники обох команд, ймовірно, дадуть перепочити кільком основним виконавцям, серед яких і Кріштіану Роналду. Проте це не означає, що шансів побачити атакувальний футбол стане менше – Аталанта, таке враження, по-іншому грати просто не вміє. Зрештою, від кого ж чекати видовищної гри, як не від найбільш результативних італійських колективів?

Прогноз "Футбол 24": 2:3