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Лаціо – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Лаціо – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Лаціо – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг Лаціо у 21 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Ювентус.

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Лаціо – Ювентус – 1:2

Голи: Джан, 59, (аг) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в Лаціо

У першому таймі глядачі голів не побачили, хоча Лаціо мав декілька хороших шансів. У другому таймі римляни вийшли вперед завдяки автоголу Джана. Після цього Ювентус набрав обертів та зрівняв рахунок. Долю матчу вирішив пенальті, який реалізував Роналду.

Італія21 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Ювентус: Неділя 27 січня 2019

Лаціо
Матч завершено
1 : 2
Ювентус
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Відеоновини Лаціо Лаціо Ювентус Ювентус Італія Лаціо - Ювентус Серія А
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