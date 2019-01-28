Лаціо – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 27 січ 184
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Реал переміг Еспаньйол та повернувся на третє місце в Ла Лізі
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Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в ЛаціоІталія — 27 січ 1455
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Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка АнгліїАнглія — 27 січ 2171
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Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від АтлетікоІспанія — 27 січ 1166
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Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман СітіНімеччина — 27 січ 6124
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