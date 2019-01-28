Лаціо – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ювентус переміг Лаціо у 21 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Ювентус.

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Лаціо – Ювентус – 1:2

Голи: Джан, 59, (аг) – Канселу, 74, Роналду, 89, (пен)

Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в Лаціо

У першому таймі глядачі голів не побачили, хоча Лаціо мав декілька хороших шансів. У другому таймі римляни вийшли вперед завдяки автоголу Джана. Після цього Ювентус набрав обертів та зрівняв рахунок. Долю матчу вирішив пенальті, який реалізував Роналду.