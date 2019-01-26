Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Провідне іспанське видання Marca склало свою версію футболістів Реала та Барселони, які можуть зіграти один проти одного в Ель Класіко у найближче десятиліття. У список потрапив і український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.

Два Атланти іспанського футболу Реал та Барселона продовжують періодично підривати трансферний ринок гучними придбаннями, останнім із яких став перехід до лав "блаугранас хавбека Аякса Френкі де Йонга.

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У складах обох команд вже є чимало талановитих гравців, які здатні стати основними на довгі роки та забезпечити світле майбутнє. При цьому і Барселона, і Реал мають у своєму розпорядженні як власних вихованців, так і придбаних за великі гроші виконавців.

Видання Marca виділило молодих гравців Реала на Барселони, які мають шанси вийти на поле у матчі Ель-Класіко в найближчі роки.

Барселона

1. Усман Дембеле (21 рік, 105+40 млн євро)

Один з найдорожчих трансферів в історії футболу. 21-річний француз влітку 2017 року перейшов у Барселону як заміна Неймару.

Попри всі недоліки Дембеле (насамперед це стосується поведінки чемпіона світу), француз періодично видає справжню феєрію на футбольному полі, хоча поки що не зумів стати таким же важливим гравцем на Камп Ноу, яким свого часу був бразилець.

2. Артур (22 роки, 31+9 млн євро)

Ставка "кулес" на 22-річного центрального хавбека поки що себе виправдовує. Артур став одним із лідерів центральної ланки Барси. Таке враження, що він є вихованцем каталонського клубу – настільки легко вписався у тактичні побудови команди вже в дебютному для себе сезоні в Іспанії.

3. Малком (21 рік, 40 млн євро)

А от кар'єра іншого бразильця на Камп Ноу наразі складається не надто вдало. Малком, якого Барселона переманила з-під носа у Роми, наразі не може стати своїм у команді. Втім, йому лише 21 рік – все може змінитися.

4. Карлес Аленья (21 рік, вихованець)

Один із найкращих новітніх продуктів Ла Масії. В поточному сезоні молодий хавбек вже забив 1 гол у 5 матчах Ла Ліги та дебютував у Лізі чемпіонів. Аленья має всі шанси стати лідером півзахисту Барселони вже найближчим часом.

5. Рікард Пуїг (19 років, вихованець)

19-річний хавбек, на думку експертів, має багато спільного з Андресом Іньєстою. Молодий півзахисник дебютував за основну команду в поєдинку Кубка Іспанії проти Леонеси. Безумовно, у зв'язку із значною конкуренцією Пуїг може найближчий рік-два провести у оренді, але те, що на нього розраховують на Камп Ноу в майбутному – очевидний факт.

6. Френкі де Йонг (21 рік, 75+11 млн євро)

Останнє гучне підписання Барселони. На хавбека претендували ще декілька топ-клубів, проте влітку де Йонг одягне синьо-гранатову футболку. Як зазначила Marca, перехід де Йонга в Барселону стало серйозним ударом по нафтодоларах. У молодого голландця є всі шанси одним із найкращим хавів не те що Барселони, але й всього світу.

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7. Балу Табла (19 років, 1 млн)

Барселона підписала молодого канадця рік тому, виклавши 1 млн євро. Влітку хавбек їздив у складі команди в північноамериканське турне. В поточному сезоні Табла провів 2 матчі у складі Барселони Б, у яких забив 2 голи.

Реал

Марко Асенсіо (23 роки, 4 млн)

4 роки тому Реал виклав Мальорці за Асенсіо лише 4 млн євро. Попри певний спад в поточному сезоні, трансферна вартість іспанця зараз складає близько 100 млн євро.

Дані Себальйос (22 роки, 16 млн євро)

Талановитий півзахисник перейшов у Реал влітку 2017 року з Бетіса. 22-річний Себальйос наразі не зумів стати своїм на Сантьяго Бернабеу, проте, безумовно, володіє потенціалом для того, щоб отримати місце в основі "вершкових".

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Мартін Едегор (20 років, 2 млн євро)

Реал підписав норвезького півзахисника ще 4 роки тому, проте через свій юний вік Едегор не зумів отримати місця в першій команді, постійно граючи на правах оренди за різні клуби.

В поточному сезоні хавбек захищає кольори Вітесса, за яких виступав і новачок Динамо Фран Соль. У складі голландського клубу Едегор забив 3 голи у 15 матчах.

Жуніор Вінісіус (18 років, 45 млн євро)

Бразилець підписав контракт з Реалом ще у 2017 році, проте на правах оренди ще сезон провів у складі Фламенго. Після переїзду в Іспанію Вінісіус отримував мало ігрової практики при Лопетегі, а Соларі почав більше довіряти юному таланту. Той не забарився з подякою, записавши у свій актив кілька голів та асистів.

Саме такі гравці визначатимуть обличчя Реала найближчими роками.

Родріго (18 років, 45 млн євро)

Наразі бразилець захищає кольори Сантоса, а в Мадрид переберться вже влітку. Про перспективу Родріго свідчить той факт, що він конкурував з Кіліаном Мбаппе за звання найкращого молодого гравця світу.

Браїм Діас (17+7 млн євро)

Останнє підписання Реала. Браїм відмовився продовжувати контракт з Манчестер Сіті та обійшовся Реалу в 24 млн євро з урахуванням бонусів. І це, по суті, за півроку чинного контракту.

Хосеп Гвардіола хотів залишити іспанця у Ман Сіті, проте Браїм вирішив продовжити кар'єру в складі "королівського клубу".

Андрій Лунін (8,5 + 4 млн євро)

Влітку 2018 році Реал підписав українця Андрія Луніна, за якого виклав небачену суму (може перевищити 10 млн євро з урахуванням бонусів). Конкуренція у воротарській лінії змусила "галактікос" віддати Луніна на правах оренди в Леганес, проте у Мадриді не приховують, що в майбутньому розраховують на українця.

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Існував варіант, при якому Лунін міг повернутись у Реал ще цієї зими, проте сам воротар вирішив дограти сезон у складі Леганеса, хоча і не отримує значної кількості ігрового часу.

Серхіо Регілон (22 роки, вихованець)

Кантерано Реала отримав місце у складі завдяки поганій формі та травмі Марсело. В поточному сезоні Регілон вже взяв участь в 11 поєдинках різних турнірів.

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