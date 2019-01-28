toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду

13:02 1623 Читать на русском
Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду
Уле Гуннар Сульшер / B/R
r.savriy Роман Саврій

"Футбол 24" підсумовує черговий яскравий вікенд європейського футболу, зібравши найцікавіше з топ-чемпіонатів.

Бундесліга: результативно, впевнено, прогнозовано

Рідкісний випадок для Німеччини – тур завершився без сенсацій. 37 голів у 9 матчах – ось де найвидовищніший футбол у Європі.

– Дортмундська Борусія знищила Ганновер (5:1) і зберегла 6-очкову перевагу над Баварією на вершині турнірної таблиці. Цей сезон може стати найуспішнішим для "джмелів" у історії Бундесліги – вони набрали рекордні для себе 48 очок після стартових 19 турів. Геніальна у минулому зв'язка Ройс-Гьотце знову у вогні – разом забили в одному матчі чемпіонату вперше за 6 років. Жертва феєрії BVB – Андре Брайтенрайтер. 45-річного тренера звільнили – третя відставка у цьому сезоні. Його місце на чолі Ганновера зайняв екс-коуч Дортмунда Томас Долль.

– Баварія добила Штутгарт (4:1) і продовжила переможну серію до 7 матчів. Ніко Ковач знайшов оптимальний стартовий склад і легко виграв, але найкрасивіший гол у грі забив Анастасіос Доніс – просто краса у ворота Нойєра.

– Інші фаворити на топ-4 також перемогли: Борусія М впоралася з Аугсбургом (2:0), а РБ Лейпциг знищив Фортуну (0:4) за стартові 16 хвилин. Хоффенхайм і Байєр поки що лише підібралися ближче до зони Ліги чемпіонів, здобувши перемоги у стилі своїх шалених тренерів: хлопці Юліана Нагельсманна видали феєрію проти Фрайбурга (2:4), а Байєр на виїзді розтрощив Вольфсбург (0:3).

– Суперник Шахтаря Айнтрахт відіграв цікаву нічию з Вердером, але не зумів зупинити результативну атаку бременців (2:2). "Музиканти" забили в кожному турі поточної Бундесліги та показали чемпіону України, як потрібно грати з Франкфуртом в окремих епізодах.

– Євген Коноплянка покращив своє становище в Шальке. Українець забив розкішний гол Герті, а ще два його конкуренти вилетіли через травму. Коно зараз повинен забути про трансфер і скористатися черговим шансом. Його гол не допоміг команді перемогти в Берліні (2:2).

"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забути

Прімера: Барселона в дербі, яскравий Бензема

Тур Прімери також став жахом для букмекерів. У всіх зайшли кілометрові експреси?

– Каталонське дербі між Барселоною та Жироною завершилося на користь головної команди регіону (0:2). Все по стандарту: Мессі відзначився на 36-му стадіоні в гостьових матчах Прімери. Ліонель з вересня записує собі в актив результативну дію в кожному турі чемпіонату, коли він виходить на поле. Варто лише нагадати, що цей поєдинок мав відбутися у США та принести Ла Лізі близько 10 мільйонів прибутку. Противники ідеї перемогли, замість 65 тисяч глядачів у Маямі все обмежилося 14 тисячами на Монтіліві.

– Атлетіко продовжує переслідувати Барселону, яка має 5 очок гандикапу на чолі турнірки. Команда Дієго Сімеоне не відчула проблем з Хетафе (2:0). Поки Альваро Мората завершує свій перехід з Челсі на Ванда Метрополітано, трибуни стадіону під час гри скандували кричалки проти трансферу екс-форварда Реала. Ну а нинішній герой "матрацників" Антуан Грізманн став другим футболістом, який забив 10+ голів у 7 останніх сезонах Ла Ліги (перший, звичайно, Мессі).

– Реал все ще програє 10 очок лідеру, але набирає хід. "Вершкові" вперше в цьому чемпіонаті забили 3 голи до перерви та швидко вирішили питання про перемогу над Еспаньйолом (2:4). Серхіо Рамос забив 50-й гол головою за Реал, однак головним героєм зустрічі став не він, а Бензема. Карім відіграв на феноменальному рівні: дубль, участь у голі Бейла, 5 ключових передач, 80% успішного дриблінгу. У Каталонії французький форвард віддав рекордну для себе кількість точних пасів у Прімері (54).

Еспаньйол – Реал Мадрид: перемога "бланкос" на класі, системні проблеми в обороні та королівські рекорди

– Севілья перервала 4-матчеву безвиграшну серію та закріпилася на 4 місці. Андалусійці познущалися з Леванте (5:0). Тиждень взагалі видався розкішним для Пабло Мачіна – перед тим його команда обіграла Барселону в Кубку Іспанії. Спроба ремонтади від Ернесто Вальверде – 30-го січня.

– Що цікавого за межами топ-4: Валенсія завдяки класній грі капітана Дані Парехо розправилася з Вільяреалом (3:0), а Атлетік досі не програє після звільнення Едуардо Беріссо та вибрався в середину таблиці за 7 турів – цього разу вдалося здолати вдома Бетіс (1:0). Леганес без Андрія Луніна та Василя Кравця розписав мирову з Ейбаром (2:2).

Серія А: вікенд Ювентуса, як відображення всього чемпіонату

"Стара синьора" виграла, інші "гранди" спіткнулися. Ефектність майже як у Німеччині – 33 голи за 9 зіграних матчів.

– Вже 21 тур позаду, а Ювентус йде по дистанції без поразок. У вечір неділі Массіміліано Аллегрі був дуже близьким до фіаско, але в підсумку виграв тренерське протистояння в Сімоне Індзагі. На 2/3 матчу Лаціо повністю закрив Роналду та компанію. Такого безпомічного Ювентуса не було в Серії А не лише цього сезону, а й в останні роки. Opta навіть не змогла знайти матч за період свого збору статистики (з сезону-2004/05), коли б туринці не завдали жодного удару в першому таймі. Однак Аллегрі все одно зламав гру – Канселу та Бернардескі вийшли з лави запасних і оформили камбек (1:2). Португалець забив гол і заробив пенальті для Кріша.

– Песлідувачі запороли носом – у Юве вже 11 очок відриву, такого не було 12 років. Інтер невдало погостював у Торіно (1:0) – дві останні поразки "нерадзуррі" отримали саме в Турині. Наполі знову розписав гостьову нульову нічию з Міланом – Карло Анчелотті не засмутив Сан-Сіро, а Кшиштоф Пйонтек у першому матчі не допоміг "россонері". Навіть Рома, яка нібито набрала хід, дивом втратила перемогу над Аталантою: 3:0 до 40-ї хвилини, 3:3 на фінальному табло. Дубля голів Джеко та дубля асистів Дзаньйоло виявилося мало.

– Фабіо Квальярелла – неймовірний топ. Два голи з пенальті та асист ветерана допомогли Сампдорії розгромити Удінезе (4:0). 35-річний форвард забив в 11 матчах Серії А поспіль, повторивши рекорд Габріеля Батістути. А ще Квальярелла лідирує в бомбардирських перегонах – 16 голів (+6 асистів), позаду навіть Роналду. А Самп у двох очках від зони Ліги чемпіонів.

– Божевільний матч видали К'єво та Фіорентина. 3:4 на користь "фіалок", які півгодини грали в меншості. До середини першого тайму підопічні Стефано Піолі вели в 2 м'ячі (хоча могли й в 3 – завдяки VAR арбітр скасував гол), К'єво зрівняв рахунок, але на дубль майбутньої зірки збірної Італії Федеріко К'єзи відповів лише раз (хоча міг двічі – Пеллісьє не забив пенальті).

Головне з Кубка Англії:

– Уле Гуннар Сульшер продовжив переможну серію на чолі Манчестер Юнайтед до 8 матчів у всіх турнірах, обігравши у стилі Алекса Фергюсона Арсенал (1:3). Норвежець дедалі більше спростовує прогнози скептиків і показує свій талант.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

– Манчестер Сіті знищив Бернлі (5:0) – Олександр Зінченко не був готовий зіграти за станом здоров'я. Андрій Ярмоленко давно не допомагає Вест Хему через травму. Без нього "молотобійці" ганебно вилетіли від Вімблдона (4:2). Евертон і Тоттенхем також несподівано припинили виступи в турнірі.

– Челсі вже з Гонсало Ігуаїном розгромив Шеффілд Венсдей (3:0), однак результат зробив не аргентинець, а Вілліан разом з Хадсон-Одоєм, який намагається випросити трансфер у Баварію.

Про цікаве: ПСЖ без травмованого Неймара розбив Ренн – 13 очок гандикапу в Лізі 1 при двох матчах у запасі. Літній 75-мільйонний новачок Барселони Френкі де Йонг і його талановиті партнери по Аяксу зганьбилися на полі Фейєнорда – 6:2 з дублем Робіна ван Персі.

Френкі де Йонг: 20-й голландець у Барселоні, унікальний талант на 86 млн, скромність і дуже красива дівчина

Іспанія21 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

Жирона
Матч завершено
0 : 2
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Світ Головне Барселона Барселона Жирона - Барселона Кубок Англії 2018/19 Арсенал - Манчестер Юнайтед Італія Німеччина Статті Роман Саврій Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Лаціо - Ювентус Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Карім Бензема Карім Бензема Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати підписали екс-захисника Барселони Хонгла
    Україна — 13:433069 Карпати підписали екс-захисника Барселони Хонгла
6
год
:
53
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук