Неймовірна результативність Бундесліги та Серії А, Бензема – космос, Сульшер побив Арсенал: підсумки євровікенду

"Футбол 24" підсумовує черговий яскравий вікенд європейського футболу, зібравши найцікавіше з топ-чемпіонатів.

Бундесліга: результативно, впевнено, прогнозовано

Рідкісний випадок для Німеччини – тур завершився без сенсацій. 37 голів у 9 матчах – ось де найвидовищніший футбол у Європі.

– Дортмундська Борусія знищила Ганновер (5:1) і зберегла 6-очкову перевагу над Баварією на вершині турнірної таблиці. Цей сезон може стати найуспішнішим для "джмелів" у історії Бундесліги – вони набрали рекордні для себе 48 очок після стартових 19 турів. Геніальна у минулому зв'язка Ройс-Гьотце знову у вогні – разом забили в одному матчі чемпіонату вперше за 6 років. Жертва феєрії BVB – Андре Брайтенрайтер. 45-річного тренера звільнили – третя відставка у цьому сезоні. Його місце на чолі Ганновера зайняв екс-коуч Дортмунда Томас Долль.

– Баварія добила Штутгарт (4:1) і продовжила переможну серію до 7 матчів. Ніко Ковач знайшов оптимальний стартовий склад і легко виграв, але найкрасивіший гол у грі забив Анастасіос Доніс – просто краса у ворота Нойєра.

– Інші фаворити на топ-4 також перемогли: Борусія М впоралася з Аугсбургом (2:0), а РБ Лейпциг знищив Фортуну (0:4) за стартові 16 хвилин. Хоффенхайм і Байєр поки що лише підібралися ближче до зони Ліги чемпіонів, здобувши перемоги у стилі своїх шалених тренерів: хлопці Юліана Нагельсманна видали феєрію проти Фрайбурга (2:4), а Байєр на виїзді розтрощив Вольфсбург (0:3).

– Суперник Шахтаря Айнтрахт відіграв цікаву нічию з Вердером, але не зумів зупинити результативну атаку бременців (2:2). "Музиканти" забили в кожному турі поточної Бундесліги та показали чемпіону України, як потрібно грати з Франкфуртом в окремих епізодах.

– Євген Коноплянка покращив своє становище в Шальке. Українець забив розкішний гол Герті, а ще два його конкуренти вилетіли через травму. Коно зараз повинен забути про трансфер і скористатися черговим шансом. Його гол не допоміг команді перемогти в Берліні (2:2).

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Прімера: Барселона в дербі, яскравий Бензема

Тур Прімери також став жахом для букмекерів. У всіх зайшли кілометрові експреси?

– Каталонське дербі між Барселоною та Жироною завершилося на користь головної команди регіону (0:2). Все по стандарту: Мессі відзначився на 36-му стадіоні в гостьових матчах Прімери. Ліонель з вересня записує собі в актив результативну дію в кожному турі чемпіонату, коли він виходить на поле. Варто лише нагадати, що цей поєдинок мав відбутися у США та принести Ла Лізі близько 10 мільйонів прибутку. Противники ідеї перемогли, замість 65 тисяч глядачів у Маямі все обмежилося 14 тисячами на Монтіліві.

– Атлетіко продовжує переслідувати Барселону, яка має 5 очок гандикапу на чолі турнірки. Команда Дієго Сімеоне не відчула проблем з Хетафе (2:0). Поки Альваро Мората завершує свій перехід з Челсі на Ванда Метрополітано, трибуни стадіону під час гри скандували кричалки проти трансферу екс-форварда Реала. Ну а нинішній герой "матрацників" Антуан Грізманн став другим футболістом, який забив 10+ голів у 7 останніх сезонах Ла Ліги (перший, звичайно, Мессі).

– Реал все ще програє 10 очок лідеру, але набирає хід. "Вершкові" вперше в цьому чемпіонаті забили 3 голи до перерви та швидко вирішили питання про перемогу над Еспаньйолом (2:4). Серхіо Рамос забив 50-й гол головою за Реал, однак головним героєм зустрічі став не він, а Бензема. Карім відіграв на феноменальному рівні: дубль, участь у голі Бейла, 5 ключових передач, 80% успішного дриблінгу. У Каталонії французький форвард віддав рекордну для себе кількість точних пасів у Прімері (54).

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– Севілья перервала 4-матчеву безвиграшну серію та закріпилася на 4 місці. Андалусійці познущалися з Леванте (5:0). Тиждень взагалі видався розкішним для Пабло Мачіна – перед тим його команда обіграла Барселону в Кубку Іспанії. Спроба ремонтади від Ернесто Вальверде – 30-го січня.

– Що цікавого за межами топ-4: Валенсія завдяки класній грі капітана Дані Парехо розправилася з Вільяреалом (3:0), а Атлетік досі не програє після звільнення Едуардо Беріссо та вибрався в середину таблиці за 7 турів – цього разу вдалося здолати вдома Бетіс (1:0). Леганес без Андрія Луніна та Василя Кравця розписав мирову з Ейбаром (2:2).

Серія А: вікенд Ювентуса, як відображення всього чемпіонату

"Стара синьора" виграла, інші "гранди" спіткнулися. Ефектність майже як у Німеччині – 33 голи за 9 зіграних матчів.

– Вже 21 тур позаду, а Ювентус йде по дистанції без поразок. У вечір неділі Массіміліано Аллегрі був дуже близьким до фіаско, але в підсумку виграв тренерське протистояння в Сімоне Індзагі. На 2/3 матчу Лаціо повністю закрив Роналду та компанію. Такого безпомічного Ювентуса не було в Серії А не лише цього сезону, а й в останні роки. Opta навіть не змогла знайти матч за період свого збору статистики (з сезону-2004/05), коли б туринці не завдали жодного удару в першому таймі. Однак Аллегрі все одно зламав гру – Канселу та Бернардескі вийшли з лави запасних і оформили камбек (1:2). Португалець забив гол і заробив пенальті для Кріша.

– Песлідувачі запороли носом – у Юве вже 11 очок відриву, такого не було 12 років. Інтер невдало погостював у Торіно (1:0) – дві останні поразки "нерадзуррі" отримали саме в Турині. Наполі знову розписав гостьову нульову нічию з Міланом – Карло Анчелотті не засмутив Сан-Сіро, а Кшиштоф Пйонтек у першому матчі не допоміг "россонері". Навіть Рома, яка нібито набрала хід, дивом втратила перемогу над Аталантою: 3:0 до 40-ї хвилини, 3:3 на фінальному табло. Дубля голів Джеко та дубля асистів Дзаньйоло виявилося мало.

– Фабіо Квальярелла – неймовірний топ. Два голи з пенальті та асист ветерана допомогли Сампдорії розгромити Удінезе (4:0). 35-річний форвард забив в 11 матчах Серії А поспіль, повторивши рекорд Габріеля Батістути. А ще Квальярелла лідирує в бомбардирських перегонах – 16 голів (+6 асистів), позаду навіть Роналду. А Самп у двох очках від зони Ліги чемпіонів.

– Божевільний матч видали К'єво та Фіорентина. 3:4 на користь "фіалок", які півгодини грали в меншості. До середини першого тайму підопічні Стефано Піолі вели в 2 м'ячі (хоча могли й в 3 – завдяки VAR арбітр скасував гол), К'єво зрівняв рахунок, але на дубль майбутньої зірки збірної Італії Федеріко К'єзи відповів лише раз (хоча міг двічі – Пеллісьє не забив пенальті).

Головне з Кубка Англії:

– Уле Гуннар Сульшер продовжив переможну серію на чолі Манчестер Юнайтед до 8 матчів у всіх турнірах, обігравши у стилі Алекса Фергюсона Арсенал (1:3). Норвежець дедалі більше спростовує прогнози скептиків і показує свій талант.

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– Манчестер Сіті знищив Бернлі (5:0) – Олександр Зінченко не був готовий зіграти за станом здоров'я. Андрій Ярмоленко давно не допомагає Вест Хему через травму. Без нього "молотобійці" ганебно вилетіли від Вімблдона (4:2). Евертон і Тоттенхем також несподівано припинили виступи в турнірі.

– Челсі вже з Гонсало Ігуаїном розгромив Шеффілд Венсдей (3:0), однак результат зробив не аргентинець, а Вілліан разом з Хадсон-Одоєм, який намагається випросити трансфер у Баварію.

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