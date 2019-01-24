Севілья впевнено перемогла Барселону в першому чвертьфіналі Кубка Іспанії

Севілья завдяки голам Пабло Сарабії та Віссама Бен-Єддера здолала Барселону у першому матчі 1/4 фіналу Кубку Короля.

Кубок Іспанії 2018/2019, 1/4 фіналу, перший матч

Севілья – Барселона – 2:0

Голи: Сарабія, 58, Бен-Єддер, 76

На перший матч чвертьфіналу Кубку Короля обидва тренери вирішили не виставляти найсильніший свій склад. Крім традиційної ротації воротарів, місця у старті не знайшлося лідерам Севільї Франку Васкесу та Андре Сілві, а з боку каталонців не вийшли Лео Мессі (був відсутній у заявці взагалі), Луїс Суарес та Феліпе Коутінью – а також травмований Усман Дембеле. Натомість, в основі Барси з'явився новачок Кевін-Прінс Баатенг.

Перший тайм був дуже скупим на моменти. Команди займалися позиційною боротьбою та перетягуванням ініціативи, однак реально гольових епізодів було обмаль. У складі Севільї виділявся Бен-Єддер: так, на 36-й хвилині він прибрав у штрафному гостей трьох гравців, після чого неточно пробив у дальню дев'ятку, а на 44-й же втратив супершанс, з кількох метрів влучивши у Сілессена. Крім того, через хвилину він спробував замкнути подачу з правого флангу ударом боковими ножицями, але спроба була невдалою. Барселона також могла забити наприкінці тайму: так, на 41-й хвилині Малком отримав розрізну передачу від Артура, вирвався один на один із Соріано, обійшов його, однак не влучив у порожні ворота!

Другий тайм почався приблизно так же, як і перший, хоча Барселона виглядала на порядок агресивніше. На 50-й хвилині каталонці могли претендувати на пенальті після того, як при подачі Аленьї Серхі Гомес зіграв рукою – арбітри пропустили цей епізод. Після цього Севілья прокинулася: на 57-й хвилині Амаду пробив з лінії штрафного у сантиметрах від ближньої дев'ятки, а через хвилину Квінсі Промес накрутив Піке на лівому фланзі та подав у зону біля дальньої штанги, звідки Пабло Сарабія пробив у протихід Сілессену – 1:0. На 61-й андалусійці могли й подвоїти свою перевагу: Промес на лівому краю класно розвернувся та навісив на Банегу, а той завершив подачу ударом головою з кількох метрів – над поперечиною!

Ернесто Вальверде відреагував миттєво, випустивши на поле Луїса Суареса та Феліпе Коутінью. Вже за хвилину вони організували шикарний момент, який завершився ударом бразильця із зони між центрбеками на лінії карного майданчика – вище воріт! Втім, на цьому гострота біля воріт Севільї завершилась, на що Пабло Мачін відповів атакувальною заміною, випустивши на поле Андре Сілву. Несподівано це принесло успіх: на 76-й хвилині він протягнув м'яч через центр поля та віддав вліво на Банегу, а той прострілив на дальню штангу – туди якраз прийшов Бен-Єддер, закотивши м'яч у порожній ближній кут. Рахунок 2:0, однак, міг протриматись недовго, адже Луїс Суарес потужним ударом на 81-й хвилині пробив у сантиметрах від каркасу воріт.

Останні 10 хвилин зустрічі пройшли за відчутної переваги господарів, однак перетворити свої моменти на третій гол їм не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї з рахунком 2:0, однак все вирішиться у матчі-відповіді на Камп Ноу.