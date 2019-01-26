Мілан та Наполі розписали суху нічию

Захоплюючий матч 21-го туру італійської Серії А між Міланом та Наполі завершився без голів.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 21-й тур

Мілан – Наполі – 0:0

Вилучення: Руїс, 90+3 (друга жовта)

Перший тайм пройшов дуже рівно. Дебютний момент у зустрічі на 6-й хвилині створили неаполітанці: Кальєхон замкнув подачу на правий край штрафного потужним ударом у ближній кут – Доннарумма парирував. Міланці відповіли на 9-й нескладним для Оспіни пострілом Сусо з дистанцій, але вже через хвилину втратили супермомент після стіночки Чалханоглу з Пакетою. Турок розрізав оборону пасом на Кутроне в штрафний, а Патрік вискочив на ударну позицію та пробив у дев'ятку – м'яч торкнувся сітки із зовнішнього боку.

Після цього гра дещо заспокоїлася. Мілан та Наполі займалися позиційною боротьбою та тривожили один одного некритичними моментами. На 14-й хвилині Інсіньє пробив з кута карного майданчика по центру, на 24-й з далекої відстані слабенько вистрілив Чалханоглу, а на 25-й лише вчасне блокування Романьйолі при подачі з кутового врятувало від розстрілу воріт у виконанні Кулібалі. На 35-36-й хвилинах "Партенопеї" втратили дві відмінних можливості відкрити рахунок – Зєлінскі метрів з 20-ти пробив недалеко від правої штанги, а Кальєхон з правого краю штрафного закрутив повз дальню дев'ятку. Втім, і Мілан мав шанс: на 41-й хвилині Пакета класно вистрілив з лінії карного майданчика, але промахнувся буквально на метр.

Старт другого тайму виявився бурхливим. Мілан з перших секунд почав затяжну осаду воріт Наполі, яка на 47-й хвилині завершилась ударом Кесс'є по горобцях метрів з восьми. На 48-й з лінії штрафного по центру бив Пакета – Оспіна спіймав м'яч, а Інсіньє втік у контратаку лівим флангом та прострілив над поперечиною. Після цього Наполі обступив карний майданчик "россонері", але нічого, крім серії перспективних подач, його футболістам зробити не вдалося. Надалі гра ненадовго перейшла у позиційну фазу, але вже на 63-й хвилині Доннаруммі довелося відверто рятувати Мілан після пострілу Міліка, на 65-й парирувати потужний удар Зєлінского по центру, а на 67-й відбивати замикання Міліка головою впритул (хоча у поляка був сумнівний офсайд).

На останні 20 хвилин Дженнаро Гаттузо випустив новачка Кшиштофа Пйонтека – і гра "россонері" в атаці пішла значно веселіше. На 76-й хвилині польський нападник втратив фантастичний момент, відкрившись між центрбеками, відірвавшись від Кулібалі та вирвавшись один на один – Оспіна врятував Наполі ціною пошкодження. Вже шкутильгаючи, Давіду на 78-й довелося витягувати удар Мусаккіо впритул боковими ножицями після скидки Пйонтека. Наполі, однак, не сидів без діла і також лякав Мілан: на 82-й лише вчасне повернення Мусаккіо врятувало господарів від замикання Верді з кількох метрів, а на 85-й Зєлінскому не вистачило лічених сантиметрів до голу із середньої дистанції. На останніх же хвилинах Наполі запоров контру 3-в-2, а Зєлінскі з лінії штрафного не зумів прошити нижній правий кут через сейв Доннарумми.

Зрештою, матч завершився без голів. Мілан набрав 35 очок та залишився на четвертій позиції, але у Сампдорії менше лише на 2 пункти. Наполі з 48 заліковими балами тримається на другому місці, відстаючи від Ювентуса на 8 очок.