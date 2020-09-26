На тижні Динамо зробило великий крок до групового етапу Ліги чемпіонів – обіграло на виїзді Гент. Минай пішов назустріч віце-чемпіону та погодився провести домашній поєдинок у Києві, аби "біло-сині" не їхали на Закарпаття та поберегли сили до матчу-відповіді плей-офф ЛЧ. Окрема інтрига – протистояння вчителя Мірчі Луческу та учня Василя Кобіна.

Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Тренерський штаб Динамо застосував активну ротацію у півзахисті та атаці – у порівнянні з попереднім матчем лише Супряга зберіг місце в основі. Натомість з перших хвилин розпочали Циганков і Вербіч, вперше з червня у старті з'явився Дуелунд. Минулого туру Динамо ледь не поплатилося за ротацію втратою очок, однак все ж здолало Львів.

Сьогодні кияни відразу взяли м'яч під контроль. Супернику залишалося оборонятися на власній половині та фолити – футболісти Миная дуже грубо збивали Дуелунда та Циганкова. Вже в дебюті зустрічі Динамо отримало кількісну перевагу, коли арбітр вилучив Павліша за фол проти Супряги. Владислав відгукнувся на класний розрізний пас з глибини від Андрієвського та впав у чужому штрафному майданчику. Суддя "купився", однак на повторах видно, що порушення, скоріш за все, не було. Відновив справедливість Вербіч – словенець з 11 метрів не переграв голкіпера.

Динамо продовжувало насідати на ворота Поповича, а Минай лише зрідка переходив центр поля. Василь Кобін вирішив зняти Кожанова та знову вибудувати задню лінію з 5 захисників. Після цього стало зрозуміло, що закарпатці гратимуть виключно на відбій, без найменшої думки про атаку. Кияни ж регулярно створювали гострі моменти, у центрі уваги постійно опинявся Супряга. Йому і його партнерам бракувало тільки влучного завершального удару.

На 36-й хвилині "біло-сині" все ж відкрили рахунок завдяки ефектній комбінації. Дуелунд вертикальним пасом знайшов Супрягу, той п'ятою відкинув на Андрієвського, а хавбек, увірвавшись у карну зону, акуратно підсік м'яч над голкіпером. Вербіч дуже хотів реабілітуватися за змарнований пенальті та закріпити перевагу Динамо. Першим ударом Беньямін пробив повз стійку, а другим (після класного рейду) – влучив у каркас. Але на добивання встиг Циганков – капітан переправив м'яч у порожні ворота.

У перерві Мірча Луческу зробив потрійну заміну, випустивши Сидорчука, Шапаренка та Соля. Микола мав відзначитися вже на третій хвилині перебування на полі, але дивом пробив повз ворота після чудового прострілу з правого флангу. Через 10 хвилин Шапаренко підхопив м'яч у центрі поля, на швидкості протягнув до штрафного майданчика і вивів на удар Вербіча, а словенець красиво перекинув воротаря. Реабілітувалися обидва. А рахунок став розгромним.

Динамо спокійно контролювало кожен клаптик поля, Минай же оборонявся, не підіймаючи голову. Четвертий гол у ворота закарпатців влетів на 69-й хвилині. Цітаішвілі виконав рейд з правого краю наліво, обігрався з Вербічем і покотив на Миколенка. Фулбек прострілив на дальню стійку, а Матіч зрізав м'яч у сітку – автогол. До фінального свистка нічого не змінилося. Минай побудував пару атак, Бущану навіть довелося вступити у гру, однак наблизитися до гола престижу підопічним Василя Кобіна не вдалося.

Динамо перемогло, набрало 10 очок і піднялося в лідери УПЛ. Минай з трьома пунктами залишився в середині турнірної таблиці. Вже у вівторок кияни спробують зробити останній крок на шляху до групового раунду Ліги чемпіонів у домашньому поєдинку з Гентом.

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