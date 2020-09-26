Вже на 14 хвилині Минай залишився в меншості. Павліш зірвав вихід Супряги на рандеву з голкіпером і отримав пряму червону картку. Вербіч реалізувати пенальті не зміг, але Динамо все ж забило два м'ячі до перерви. Андрієвський завершив красиву комбінацію з асистом п'ятою від Супряги, а Циганков вдало зіграв на добиванні після пострілу Вербіча в стійку.

Динамо розгромило Минай і вийшло в лідери УПЛ – спокійна перемога з ротацією від Луческу

У другій половині Динамо оформило побиття новачка. Вербіч реабілітувався за промах з пенальті. Фінальним акордом став автогол Матіча, який зрізав у власні ворота простріл Миколенка, – 0:4.