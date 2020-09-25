Міккел Дуелунд і Фран Соль вибилися у фаворити на відхід з київського клубу цього літа. Луческу в Динамо повинен визначитися з остаточною обоймою основи.

Загадковий поворот у справі 23-річного плеймейкера. Минулого тижня турецькі ЗМІ встигли посватати Дуелунда на вихід з Динамо. Згодом джерела, близькі до клубу, та й сам гравець іронічно все заперечили. Однак уже за минулий тиждень Міккел двічі не потрапив навіть до заявки на матчі проти Львова та Гента. Востаннє хоча б у запасі він опинявся ще місяць тому, а за весь час при Луческу відіграв лише 7 офіційних хвилин. Це навіть менше за Соля, ще одного кандидата на трансфер. Досить дивно, адже в перших спарингах румунського наставника данець виглядав пристойно.

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З іншого боку досить закономірно. Що-що, а позиція десятки в київській команді обставлена українцями пристойно: досвідчений Буяльський без питань основний, перспективний Лєднєв на підміні. Тут же, як запасний варіант, можуть зіграти вінгер Циганков і Шапаренко, котрий зараз діє глибше в середині поля. Динамо Київ Inside натякає, що найближчим часом клуб покине хтось із форвардів Русин/Соль, а також збільшилися шанси на відхід Дуелунда. Останній ризикує піти в оренду до кінця трансферного вікна, яке в більшості країнах відчинене до 5 жовтня.

Заплутаною залишається ситуація вихованця Реала. Соль ніяк не домовиться з Тенеріфе, який грається зі своїми фанатами, виставляючи гіфки із сонцем (значення слова Sol іспанською) і дощем. В іспанській пресі зараз кружляють чутки про ще 3 клуби Сегунди. Жирона та Еспаньйол готові підписати Франа лише в разі відходу своїх снайперів (Стуані та Де Томаса). Альмерія після продажу Дарвіна в Бенфіку за 24 млн євро – чи не єдина, хто готовий заплатити живі гроші, а не просто взяти в оренду. Журналіст, який веде іспанських легіонерів за кордоном, ще напередодні писав про "імовірність" повернення форварда на батьківщину, а тепер гарантує приїзд Соля в Іспанію.

Retiro lo de "probable". Fran Sol jugará en España esta temporada. https://t.co/eXvoz6babr — Martín Manchón (@Martindesos) September 24, 2020

Сам форвард чекає пропозиції від команди Прімери, але більший інтерес проявляють представники 2 дивізіону. Головними фаворитами журналіст AS Мартін Маншон називає Еспаньйол та Жирону. Доля Соля остаточно має прояснитися наступного тижня. Якщо ж трансфер Франа несподівано зірветься, в оренду вирушить Назарій Русин – наразі кандидат №1 на статус 3-го форварда.

Нагадаємо, Луческу відпустив з Динамо вже 11 гравців: Піваріч, Корзун і Кравець пішли остаточно, Алібеков, Кравченко, Смирний, Ісаєнко, Каргбо, Беніто, Булеца та Кадірі – на правах оренди.

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