Кияни між матчами Ліги чемпіонів зустрічаються з Минаєм у четвертому турі української Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Минай – Динамо стартує о 14:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 2". Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Минай – Динамо: анонс матчу УПЛ

Динамо після трьох турів посідає другу сходинку турнірної таблиці, втративши очки проти Десни. На тижні команда Мірчі Луческу зробила великий крок до групового етапу Ліги чемпіонів – обіграла на виїзді Гент. Перед матчем-відповіддю кияни грають з Минаєм, який дебютував в УПЛ сенсаційною перемогою над Олександрією, але в попередньому турі поступився Олімпіку.

Минай пішов назустріч Динамо та погодився провести домашній матч у Києві, аби "біло-сині" не їхали на Закарпаття та поберегли сили до другого поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів. Окрім цього, тренерський штаб Динамо застосував активну ротацію у півзахисті та атаці – у порівнянні з попереднім матчем лише Супряга зберіг місце в основі. З перших хвилин розпочинають Циганков і Вербіч, вперше з червня у старті з'являється Дуелунд.

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Стартові склади команд

Минай: Попович – Меліченко, Лопирьонок, Павліш, Матіч, Саків – Кожанов, Ткачук, Нурієв, Пиняшко – Шиндер.

Запасні: Каніболоцький, Капаррос, Книш, Маткобожик, Сніжко, Шпак, Маємбе, Ахмедзадзе, Голодюк.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Дуелунд, Вербіч – Супряга.

Запасні: Бойко, Шабанов, Сидорчук, Буяльський, Караваєв, Де Пена, Шапаренко, Цітаішвілі, Соль.

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