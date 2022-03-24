Мессі втретє закликали піти з ПСЖ: "Історії кохання не вийшло"
Колишній хавбек ПСЖ, Монако та збірної Франції Жером Ротен не припиняє словесно знищувати Ліонеля Мессі.
"Чи покращать ситуацію Лео 10 днів у збірній Аргентини? Чи допоможе це йому краще завершити сезону з ПСЖ? Я налаштований скептично.
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Історії кохання з ПСЖ так і не вийшло. Це має закінчитись у червні. Так буде найкраще для всіх", – цитує Ротена RMC Sport. Раніше екс-футболіст говорив, що розчарувався виступами аргентинця в Парижі загалом і проти Реала зокрема.
Додамо, що Ліонель провів 26 поєдинків за ПСЖ, у яких забив 7 голів та віддав 11 результативних передач. Також Лео часто чує критику від фанатів паризького гранда.
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