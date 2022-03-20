Франція. Ліга 1, 29 тур

Монако – ПСЖ – 3:0

Голи: Бен-Єддер, 25, 84 (пен), Фолланд, 68

ПСЖ продовжує розчаровувати. Паризькі зірки ніби втратили інтерес до футболу після болючого вильоту з Ліги чемпіонів. Для них сезон фактично завершений – у чемпіонаті 15-очковий відрив, титул вже в кишені.

Чинний чемпіон постав жахливим на Луї ІІ. Монако у першому таймі домінував, возив іменитого суперника. До 40 хвилини монегаски переважали ПСЖ за ударами в 5 разів. Забили один, а могли ще два, якби Жан Лукас був трішки точнішим.

Гол вийшов дуже красивим. Фофана прострілив з флангу, а Бен-Єддер примудрився пробити опорною ногою – в стрибку, зовнішньою частиною стопи.

У другому таймі ПСЖ заграв краще. Мбаппе вийшов на ударну позицію, обіграв голкіпера, але не забив у порожні ворота. Ще й отримав жовту за симуляцію. Хакімі пробивав впритул – на місці Нюбель. Ікарді вийшов сам на сам – знову німецький воротар рятує.

Монако сів в оборону, але знайшов можливість забити ще раз. Бен-Єддер розігнав атаку, м'яч транзитом через Агілара потрапив до Фолланда, а той заштовхав у сітку. Наприкінці зустрічі монегаски взагалі влаштували розгром.

Перехоплення в центрі поля, контратака 2 в 3, Бен-Єддер дав у розріз на Фолланда, а того у штрафному майданчику збив Кімпембе. Бен-Єддер реалізував пенальті. Господарі перемогли, набрали 44 очки та піднялися на 7 місце в таблиці.

Дуже важлива перемога для Монако. Власник клубу через розчарування від результатів вирішив зробити революцію. Була інформація, що звільнять головного тренера та спортивного директора. Можливо, розгром ПСЖ змінить плани і дасть ще один шанс Філіппу Клеману.