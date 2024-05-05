"Луїс Енріке – єдиний тренер ПСЖ в епоху катарців, у якого є яйця, щоб утілити в життя те, що у нього в голові. Він включив Кіліана Мбаппе в ротацію.

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Мбаппе виводить свою команду на поле, кажучи: "Бу-бу-бу, я граю не на своїй найкращій позиції". Раніше він сказав: "Я хочу грати тут, а не десь іще, бла-бла-бла". Йому доведеться відкласти своє его вбік і бути послідовним.

Він каже: "Я віддам усе заради ПСЖ, я хочу піти на хороших умовах. Але, з огляду на настрій стосовно партнерів, який він знову показав у матчі проти Дортмунда. Вибачте, але йому треба засумніватися в собі", – цитує Петі Foot mercato.

Нагадаємо, Луїс Енріке в чемпіонаті Франції зменшує ігровий час Кіліана Мбаппе, заміняючи його по ходу матчу, або залишаючи на лаві запасних.

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