Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека отримав кілька пропозицій від відомих європейських клубів. Нинішнього тренера французького Лілля хочуть бачити на чолі своїх команд іспанська Севілья, італійський Мілан, французький Марсель та кілька англійських клубів.

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Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Фонсека отримав конкретну пропозицію від Марселя. Контракт йому пропонують до 2026 року. За інформацією, на наставника також полюють Мілан і Севілья. Сам же тренер поки що грає в мовчанку і нічого не коментує. Його Лілль піднявся на четверту сходинку в чемпіонаті Франції й претендує на медалі – від Бреста, який іде третім, Лілль відділяють два очка, при цьому "бульдоги" мають гру в запасі.

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